離婚楊千霈不到1年！洪家傑擁新歡卻爆欠薪 砸500萬公司悄悄收攤

女星楊千霈今年初證實已經於去年與結婚8年的紡織業小開洪家傑完成離婚手續，正式畫下婚姻句點，兩人對外各自展現新生活，但離婚後動向仍備受關注，楊千霈緋聞頻傳，洪家傑則被爆迅速和網紅新歡展開新戀情，然而事業方面卻傳出問題，洪家傑的公司不但已經收攤，甚至鬧上法院。

紡織世家出身 砸500萬自立門戶創業

據《鏡週刊》報導，洪家傑出身紡織世家，過去長年在父親創立的億馨針織公司擔任總經理，行事作風低調，2024年1月，他選擇自行創業，花費約500萬元成立「矽爾先進」，主打自研「無汗防潑布」技術，鎖定高端時尚與機能布料市場，並對外宣示要為傳統紡織產業帶來突破。

楊千霈離婚後重心在工作上，洪家傑卻爆出公司收攤。攝影組

難敵資金壓力 公司最終結束營運

創業初期「矽爾先進」一度被視為紡織二代轉型的代表案例，還成功申請到台北市產業發展獎勵補助計畫，然而好景不長，今年下半年開始，公司傳出資金周轉出現壓力，並與合作成衣廠因付款問題產生摩擦。

據悉，矽爾先進自9月起陸續進行裁員，期間一度傳出資遣費協商不順，直到公司確定結束營運前，洪家傑才與員工完成協商，補齊相關薪資與費用，讓風波暫時告一段落。



