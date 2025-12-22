離婚江宏傑4年！ 福原愛宣布「再婚懷孕」：驚訝也高興增添新生命

▲ 圖／翻攝福原愛IG

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

日本前桌球國手福原愛與台灣桌球好手江宏傑曾有一段5年婚姻，而她當時爆出婚外情的對象，已在今年跟她登記結婚，福原愛也宣布懷孕，挺著巨肚受訪，強調2人是在離婚後才正式交往，對於現況頗驚訝，但仍感到高興。

福原愛2021年爆出婚外情醜聞，與江宏傑也在同年離婚，而據《女性Seven》報導，2025年秋季獲悉福原愛已再婚，目前懷有身孕。福原愛向《女性Seven》證實並接受專訪，表示2021年離婚後，才與橫濱男交往，當時沒考慮結婚，只想繼續做彼此信任的伴侶，後來對方家人建議結婚組家庭，自己才開始動搖，因此2人在2025年初夏登記結婚，之後就發現懷孕。

福原愛坦言，現在的情況讓她很驚訝，不過很高興能為他們的家庭增添新生命，也表示這是自己第一次在日本生產，指出醫院和台灣的完全不同，所以讓她有點不知所措。

更多華視新聞報導

