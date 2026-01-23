離婚湯宇4個月！蕾菈爆有新歡「出入晨灰家」 她親上火線回應了

娛樂中心／綜合報導

蕾菈爆出疑有新戀情，對象則是網紅團體「瘋男」成員晨灰，她晚間正面回應了。（圖／翻攝自晨灰YouTube）

網紅蕾菈（Lyla）先前宣布跟團體「反骨男孩」解約，去年又和第二任丈夫DJ湯宇結束3年婚姻。她近日又被週刊爆出疑似有新戀情，對象則是網紅團體「瘋男」成員晨灰，拍到她疑進出晨灰的住處，讓許多粉絲大吃一驚。對此，蕾菈今（23日）晚間正面回應了。

蕾菈與DJ湯宇離婚4個月，被拍到疑進出晨灰的住處，讓許多粉絲大吃一驚。（圖／翻攝自晨灰YouTube）

蕾菈今在社群發文，關於婚姻，我與湯宇是在彼此仍然珍惜、尊重對方的狀態下，理性地做出離婚的決定。這段關係中雖有遺憾，但我們更希望彼此都能好好生活。至於分開的原因，屬於我們的私人情感，懇請外界給予尊重，不再多做揣測。關於感情與交友，目前我並沒有任何談戀愛的打算。結束一段深刻的關係後，無論身心都需要時間整理與修復。我一直以真誠對待身邊的朋友，朋友圈單純，也很感謝少數知心好友的陪伴。懇請媒體與外界給予基本的私人交友空間。

蕾菈爆出疑有新戀情，對象則是網紅團體「瘋男」成員晨灰，她晚間正面回應了。（圖／翻攝自蕾菈IG）

蕾菈接著寫道，關於工作，離開反骨之後，我投入多元的幕後與相關產業，目的在於學習與累積經驗。德州撲克是其中一項新的嘗試，目前於合法合規的德州撲克協會擔任公關主管， 因工作性質需經常出入協會，並無外界所揣測的其他情況。關於湯宇，在認識我之前，就是一位認真投入工作的音樂人。相處期間，他始終保持謙遜與禮貌。懇請外界不要因為我的身分，對他進行任何人身攻擊。若有興趣認識他，歡迎到台中 Superhouse，親自感受他的舞台魅力。



