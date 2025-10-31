離婚爆熱戀「小38歲女兒」！60歲視帝罕公開婚變內幕 感情現況曝光

記者王芷姍／台北報導

去年5月，「香港視帝」郭晉安與女藝人歐倩怡，在社群平台上宣布離婚，結束長達18年的婚姻。兩人透露，當時已分居兩年，兩個孩子則由郭晉安撫養。郭晉安離婚後因先前替一同拍劇的23歲女藝人莊子璇舉行生日會曾傳出相差38歲的「父女戀」消息，但他事後回應稱兩人關係情同父女，正面否認緋聞。近來郭晉安也接受訪問，親吐離婚的真相。

港星郭晉安自認在感情中有極高控制慾，他坦言經歷一段感情波折後，意識到自己需要改進的地方，也會重新的檢視自己。。（圖／翻攝自微博）

郭晉安在訪談中表示，在這段關係中有很多的操控，對太太的各方面也有很多主觀的意見，希望對方遵從。兩人出現矛盾時，郭晉安經常選擇孤立自己，但也造成對方無所適從。他坦言，經歷一段感情波折後，他意識到自己需要改進的地方，也會重新的檢視自己。

廣告 廣告

郭晉安表示，自己過去是一位相當嚴厲的父親，對兒子有著高度的要求。然而，經歷感情波折後，他更加珍惜與兒子相處的時光。至於女兒目前正準備升上大學，他則給予充分的支持，並選擇不干涉其升學方向。

被問到是否有意願開啟新戀情，郭晉安表示部會幻想，相信緣分。（圖／翻攝自郭晉安 IG）

根據《香港01》報導，當郭晉安被問到是否有意願展開新戀情時，郭晉安坦言，不會預設或幻想未來的事。在另一場訪問中，他也提到，這個年紀對他而言，「談戀愛」已不是人生的首要目標，但仍補充說：「我相信緣分，我相信有一天，神會為我安排。」

更多三立新聞網報導

驚爆性醜聞！英國安德魯王子「慘遭王室除籍」 頭銜集權都沒了

福原愛最新近況曝！街頭彎腰擼狗全被拍 網一看認不出：刪了吧！

香港視帝結束18年婚姻！3.7億房產「前妻一毛都分不到」原因曝光

男星閃電終結18年婚！保住3億巨額房產「一毛都不少」網嘆：最完美離婚

