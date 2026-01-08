離婚率亞洲第二！立院提「離婚冷靜期」 呂秋遠建議：設「結婚猶豫期」

[Newtalk新聞] 立法院法制局近日提出研析報告，建議國內可參考南韓實施的「離婚冷靜期」概念。網紅律師呂秋遠也在臉書發文分享看法，認為與其設置離婚冷靜期，不如考慮建立「結婚猶豫期」，從源頭降低離婚可能性。





台灣2024年離婚率達2.28‰，在亞洲地區高居第二，僅次於中國。立法院法制局近日提研析報告，建議可參考南韓自2008年實施的離婚冷靜期。根據報告指出，南韓規定夫妻協議離婚後，須進入熟慮期，有子女者為3個月、無子女者為1個月，期間可接受法院建議的專業諮商服務；期滿後，雙方仍堅持離婚者，必須提交需撫養子女的撫養及親權決定協議書，家庭法院調查後核發離婚確認書，並於3個月內，完成登記程序。若期間內一方未出席或未完成登記，離婚程序即失效。

報告同時指出，相關研究也發現，離婚熟慮期制度對於提出離婚申請比例並無顯著影響，該制度未能解決婚姻衝突的根本原因，而是提高完成離婚程序的門檻，使離婚變得較不容易。除南韓外，中國亦設有30天的離婚冷靜期制度，作為抑制衝動離婚的政策手段。





對此，擁有83萬追蹤的網紅律師呂秋遠日前在臉書發文表示，降低離婚率的政策目標本身值得討論，強調不適合的人，一定強迫他們要在一起，很難符合現在憲法法院與最高法院的離婚見解。他指出，現行司法目前多傾向讓婚姻破裂的雙方分開，降低離婚率作為政策核心，也未必能提升社會整體幸福。





呂秋遠也提出不同看法，認為與其設置離婚冷靜期，不如考慮建立「結婚猶豫期」，在結婚登記後設置延後至3個月才生效，期間並搭配婚姻諮商課程，從源頭降低日後離婚的可能性。

