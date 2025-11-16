離婚率恐再攀升 外遇最大殺手

根據內政部統計，民國113年離婚有5萬3469對，創近4年新高，離婚率在亞洲排名第二。圖為高雄家事法院。（本報資料照片）

到了年底，有錢沒錢討個老婆好過年，但這幾年除了不婚、不生之外，離婚率也呈逐漸攀升趨勢。根據內政部統計，民國113年離婚有5萬3469對，創近4年新高，離婚率在亞洲排名第二。截至114年10月底，已有逾4萬3000多對離婚，是否再攀升，有待觀察。

內政部統計近10年離婚對數呈波動趨勢，104年離婚5萬3448對，緩增至106年有5萬4439對，而107年至110年離婚對數，因新冠疫情緩降至4萬7888對，但之後略為反彈，至113年有5萬3469對，有偶人口離婚率也較10年前增加0.1個千分點。

婚齡狀況方面，婚齡未滿5年有1萬7942對，占33.6％最多，5年以上、未滿10年者1萬2577對，占23.6％次之，離婚的婚齡中位數則為8.3年，也就是113年離婚者有半數婚齡未滿9年，但較10年前減少0.8年。

另今年除了1月遇上農曆年僅3400多對離婚之外，其他月分平均離婚對數約在4500左右，而截止10月底已達4萬3711對，其中10月單月又比9月高，是否會超過去年5萬3469對，有待觀察。

據網路平台統計，包括婚外情以及遭受身心虐待都是主要離婚理由，也有因金錢觀不同，在財務管理上存在重大分歧，導致衝突者，而離婚的婚齡中位數為8.3年，也顯示情到濃時轉為薄，隨著時間推移，夫妻感情逐漸冷卻，爭執增加。