離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情

李靚蕾一身華服出席許瑋甯婚禮。（圖／翻攝自IG）

許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮許瑋甯、現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。

李靚蕾寫下：「A night filled with laughter and overflowing love🤍（充滿笑聲與滿溢愛意的一晚）」，接著感嘆自己被許瑋甯與邱澤的互動深深觸動，「原來有一種愛情，是經過了柴米油鹽以後，還是會用炙熱的眼神看著彼此，慶幸自己在這段感情裡，能變回像小朋友一樣的開心幸福。」

李靚蕾與許瑋甯好感情。（圖／翻攝自IG）

她形容，真正的愛不只存在於華麗婚禮那一天，而是藏在兩人生活的細微之處：「她在鬧、他在笑，她在聚會、他迫不及待默默開車在附近徘徊等待；她成為他的家人，他努力融入她的生活、愛她所愛。」李靚蕾表示，正是這些「呵護備至、彼此用心付出、守護陪伴的日常」，讓人再次相信愛情。

她最後甜蜜祝福兩位新人：「祝福兩位小朋友永遠在彼此身邊，都能變回像小朋友一樣開心幸福。」也勉勵所有粉絲：「願所有人都能找到能讓自己變回小朋友一樣，開心幸福的生活。」

