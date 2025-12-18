離婚王泉仁斷豪門婚2年！麻衣突公開「百萬驚人收藏」 超狂身家曝光

記者蔡維歆／台北報導

麻衣開運神器與許多亞洲富豪一樣是豼貅。 （圖／鏡藝宏海提供、服裝iROO提供）

45歲日籍女星麻衣（佐藤麻衣）恢復單身後復出演藝圈，日前上節目爆出是高級隱藏收藏家，擁有「錶界天花板」全球限量20支、台灣僅配有一支的百萬「朗格one」鑑價出來的金額更是翻倍跳，驚動收藏界。令人好奇麻衣，到底有多會招財收藏？她難得公開守財招財神器，開心自豪的笑說，和許多亞洲富豪一樣，一定要收藏豼貅：「我投資的每一樣到現在都是正的、都是賺錢的！」

麻衣已經開始教10歲的兒子投資，認為要投資分散。（圖／鏡藝宏海提供、服裝iROO提供）

麻衣認為開財運很重要，尤其「招財小物」超有考究體驗：「因為以往在台灣演藝圈發展，我聽說很多藝人都會收藏貔貅或是配戴在身上，甚至聽說很多企業大佬家裡或是辦公室也有擺放貔貅，我也有樣學樣，果然財運真的強強滾。」麻衣開心自豪說：「我投資的每一樣到現在都是正的、都是賺錢的！」她大方分享AMBERART「招財飛天貔貅琉璃琥珀擺件」就是一款她認為非常具有收藏價值的貔貅，「由命理界的阿湯哥~湯鎮瑋老師設計，底座利用五種不同顏色的琥珀打造五行調和納財，再搭配錢母及祥雲做裝飾，公貔貅招財，母貔貅守財，讓財運一飛衝天！」

這幾年日本黃金零售價格持續飆漲，今年更是創下歷史新高，麻衣坦言投資黃金也是她的「標配」。麻衣透露，「除了針對黃金走勢做足功課外，我也會跟兒子一起討論，用兒子聽得懂的說法，一起討論投資時機，或是風險控管。」雖說兒子年紀不過是十歲的小男孩，但麻衣卻認為讓他從小在生活上多了解各種資訊，也是不錯的教育。

