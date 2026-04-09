離婚王泉仁斷豪門婚3年！46歲麻衣突爆「2器官退化萎縮」 最新病況曝

記者蔡維歆／台北報導

麻衣46歲鬆口身體變化，字都看不清楚。（圖／TVBS提供）

20歲就活躍螢光幕的麻衣，一路以甜美外型與凍齡狀態深植人心，恢單3年的她如今46歲，首度鬆口坦言「身體真的有感在變化」。她近日節目中大方分享初老困擾，真實內容讓不少來賓直呼「太有感」。

節目中，麻衣透露自己近年最明顯的變化就是視力退化，過去滑手機、看SNS毫無障礙，如今卻常常「怎麼看都看不清楚」，甚至得把手機越拿越遠才能閱讀。主持人藍心湄也忍不住自嘲：「就像我在電梯裡看手機，越拿越遠，整個電梯的人都看到我螢幕的字，只有我自己看不到」，一語戳中熟齡族群的日常痛點，現場笑聲不斷。

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麻衣（前排右）分享身體變化。（圖／TVBS提供）

不只視力問題找上門，麻衣也在《女人我最大》分享自己因牙齒不適就醫，才發現牙齦已經開始萎縮。醫師建議她可透過日常按摩牙齦促進血液循環、延緩退化，讓她驚覺過去忽略的口腔保養同樣重要。她坦言，這些變化讓自己開始正視身體狀態，「真的跟以前不一樣了」，也因此更積極投入日常保養。

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