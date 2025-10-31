離婚粿粿協商破局！律師揭范姜彥豐「恐拿不到贍養費」 關鍵主因曝

娛樂中心／台北報導

粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線。昨有媒體爆料指出兩人正在打離婚官司，范姜彥豐手上握有粿粿出軌證據求償1200萬元，贍養費另計，但粿粿只願意付500萬元，兩人對價碼談不攏，如同粿粿聲明中提到的協商破裂，才會鬧上檯面。對此賴瑩真律師則指出范姜彥豐若要拿贍養費，恐怕有困難。

賴瑩真律師指出，若兩人進入離婚談判，會提到的費用有夫妻剩餘財產分配、贍養費、侵害配偶權的損害賠償和家人撫養費，其中贍養費必須是夫妻中有一方會因離婚陷生活困難，但從這案子中雙方都有謀生能力，談贍養費的部分恐比較困難。因法律上來說若需討贍養費，「必須無過失之一方，因離婚而陷於生活困難，才可以請求」，但現代人包括女性都有自己的教育及工作能力，是過去古早時代，才有可能產生婦女因離婚而無法謀生的情況，而本案雙方都是演藝人員，賴瑩真律師問：「應該很難發生離婚生活陷於困難的問題吧？」

賴瑩真律師則指出范姜彥豐若要拿贍養費，恐怕有困難。（圖／翻攝自臉書）

至於侵害配偶權的損害賠償，賴瑩真律師指出：「侵害配偶權賠償金的關鍵，通常不是在金額的多寡，而是在憤怒的程度，懂得就懂」，從本案可知丈夫應該非常生氣，但談判開的數字是一回事，上了法庭最終攻防又是一回事，若在還沒公開的狀況下，被背叛那方通常會有比較多籌碼可要求提高價錢，如今事情已曝光，「在談判上還能佔有多少優勢，這也是應該考量的問題」。最後她也建議無緣夫妻「該分的、該賠的，就仔細算清楚」。

