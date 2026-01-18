離婚董子健3年！孫怡「首度公開互動前夫」 4字震驚網：不敢相信

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國女星孫怡入行後累積不少演藝作品，包括《羋月傳》、《與晨同光》、《風過留痕》等劇，至於感情方面則跟男星董子健有過一段5年婚姻，育有一女。近日，讓網友關注的是，孫怡在離婚3年後首度與董子健公開互動，消息傳開瞬間登上熱搜。

孫怡與董子健曾是一對令網友稱羨的夫妻，但最終卻拋出離婚震撼彈，雖然對外稱是和平分手，不過離婚原因仍是眾說紛紜，今（18日）孫怡突然發文替前夫董子健宣傳電影，同時稱呼對方「我的朋友」，由於是離婚3年後，首度在社群隔空互動，因此這發言讓網友驚呼不已。

孫怡發文替前夫宣傳。（圖／翻攝自微博）

尤其董子健還大方在留言區回應「謝謝你，我的朋友」，瞬間引發全網討論：「我不可置信讀了三遍這條微博」、「希望他們復婚」、「真和平分手」、「看了第一遍不敢相信以為是名字看錯」。

董子健同樣以「我的朋友」回應孫怡。（圖／翻攝自微博）

