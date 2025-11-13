離婚解放「中空裝深V現身」挨酸給男人看！蕾菈火大飆罵：在靠X三小

娛樂中心／台北報導

蕾菈開嗆酸民。（圖／翻攝自IG）

網紅蕾菈2021年底剛做完隆乳手術，平時會透過社群記錄日常的她，今（12）日在社群限動分享一張生日火辣自拍照，結果卻引來酸民吐槽。為此，她發聲反擊了！



蕾菈在社群上分享一系列生日派對照片，照片中她身穿繞頸貼身禮服，胸前開衩至肚臍處展現出性感美胸；另外蕾菈也曬出對鏡子自拍的率性美照，她穿著黑色西裝外套、寬鬆長褲，敞開胸口露出黑色內衣，緊緻身形一覽無遺：「生日月都穿比較辣，有點小害羞。」

蕾菈在社群上分享一系列生日派對照片。（圖／翻攝自IG）

不過有位網友看見蕾菈的穿著時，竟發言「穿來就是給別人男人看的」，讓蕾菈截圖傻眼表示「現在都2025了，露點奶怎麼了，真的是住海邊管超寬」。後來她越想越生氣，乾脆直接錄影片回覆，「我會分享去隆乳是因為我不夠有自信，我想要再更自信更漂亮一點」，隨即更砲火猛烈開噴，「啊你們還不是看得很爽？既要看又要（罵），你是在靠X三X？」最後再喊話酸民「真的不要來找罵」。

