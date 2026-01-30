離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光

記者蔡維歆／台北報導

「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春從事金融業的美國華僑男友。對方是王陽明的遠房親戚，9年前意外喪偶成為單親爸爸。而她也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。

她直言，頻率不同的兩個人勉強對話，只會變成雞同鴨講，若放在一段關係裡，當相處變得太困難，選擇離開反而是一種成全，「放過他，也是在放過自己。」對於該如何正確「選擇」？她接著說：「首先，你必須非常了解自己，同時也要清楚『正在發生的事』。我認為國際觀點特別重要，我喜歡觀察世界各地正在發生的變化，無論是教育、金融，或社會結構的轉動。

提及人與世界之間的關聯，「能量」是一個值得作為參考的概念。它並非空泛的玄學，而是一種更貼近精神層面的認知狀態。Melody 說：「每個人的能量，在不同人生階段都不一樣。剛成家的時候，孩子與家庭就是我的能量來源；現在，我的能量更多來自於閱歷，與生命、人性息息相關。貴人的出現，會帶來很多正能量；而造成傷害的關係，就是所謂的負能量。我們不可能一直處在正能量持續輸入的狀態，在一正一負之間，真正能做的，是學會維持平衡，並且懂得保護自己的能量。把時間、智慧與思考的成本，用在對的事情上，不要消耗在不值得你糾結的人身上。」

