離婚過更好／獨家！變身桌球賽啦啦隊 周幼婷伴愛子登頂冠軍

本月18日下午，周幼婷（右起）現身新北三重一家桌球館，帶著女兒一起陪兒子出賽，最後兒子奪冠。

藝人周幼婷2023年結束與藍正龍9年婚姻，近3年來鮮少更新社群平台，幾乎淡出大眾視野，生活重心全放在一對兒女身上。本刊日前直擊她現身新北市三重一家桌球館，全程陪伴兒子參加桌球積分賽，賽事長達6小時，最終兒子驚險奪冠，母子耐力與感情令人印象深刻。

周幼婷與藍正龍2年多前離婚後，便搬離藍正龍位於新北永和的老家，與一對兒女定居台北大直，行事相當低調，鮮少公開露面，臉書也已停更超過半年。不過1月18日下午，周幼婷戴著棒球帽、身穿牛仔褲與帽T外套，一身休閒裝扮現身桌球館，陪著兒子藍小弟參加比賽。

2年前周幼婷曾在社群分享帶兒女度假的溫馨背影。（翻攝自周幼婷IG）

雙寶媽陪伴 激戰6小時

9歲的藍小弟個性活潑，比賽過程全神貫注，從初賽、複賽一路打進決賽，在冠亞軍之戰時更激動地大喊：「不行！我一定要拿冠軍！」為自己打氣，模樣相當可愛；10歲的女兒小籃球則全程乖乖陪在媽媽和弟弟身旁。藍小弟神情神似爸爸藍正龍，而女兒同樣遺傳爸爸的五官，卻多了媽媽周幼婷的秀氣；女兒一身黑衣黑裙搭配白色長靴，對穿搭頗有自己的想法，她也遺傳媽媽的舞蹈細胞，熱愛跳舞。

藍正龍6年前曾分享用拉車遛小孩的有趣畫面。（翻攝自藍正龍臉書）

整場桌球賽事耗時6小時，周幼婷始終溫柔守在場邊，當兒子略顯心浮氣躁時，她不時輕聲安撫：「要不要喝個水、休息一下？」成了孩子最穩定的後盾。令人驚豔的是，周幼婷臉龐依舊嬌小、身形纖瘦，完全看不出來已是48歲的雙寶媽。

作品醞釀中 離婚各自拚

周幼婷社群平台停更多時，外界一度以為她為了孩子全面淡出演藝圈，但其實除了保養品代言持續外，她前年仍參與公視戲劇《郵票與舒芙蕾》，飾演温昇豪的老婆、劉修甫的貴婦媽媽，角色戲分不多，卻十分關鍵。接下來她還將在三立的60集長劇《愛鄰洗衣店》中擔綱女主角，預計從年輕演到老，持續以作品與觀眾見面。

周幼婷結婚生子後明顯減少工作量。（翻攝自周幼婷臉書）

至於藍正龍，雖未現身觀賽，但近年工作重心轉往對岸，去年接連演出中國電影與戲劇，並簽進製作公司西嘻影業，展現全力衝刺事業的企圖心。台灣方面也未缺席，近期藍正龍投入跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》，與隋棠、浩子等人化身總鋪師，去年考取的中餐證照也派上用場，目前正在澳洲雪梨取景拍攝。

藍正龍（中）和千千（右起）、浩子、隋棠與陳隨意到澳洲拍實境節目《請世界吃桌》。（三立提供）

