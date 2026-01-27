離婚過更好！Melody首場直播狂賺5300萬 轉戰小紅書成「帶貨女王」

Melody離婚後多角化經營事業，去年在小紅書直播，還曾創下台幣5300多萬銷售額。璞之妍提供



女星Melody（殷悅）在離婚後迎來事業第二春，不只轉行做起直播帶貨還教英文，在小紅書上一戰成名，首場直播就創下破億流量，賺進200萬人民幣（約台幣5,300多萬）業績，輕鬆登頂「帶貨女王」。

在自媒體領域涉獵頗深的Melody，除了開設Podcast頻道、經營社群外，還開設英語教學課程，事業呈現多角化發展。此外，去年Melody在小紅書直播帶貨，雖然賣的都是破萬元的手提包、面膜，本身並不好賣，不過Melody憑藉對保養的獨到見解，加上主持多年歷練出來的綜藝效果與口才，產生強大的說服力，吸引大批網友支持，僅8小時就創下1200萬人民幣的銷售額。

廣告 廣告

除了Melody外，離婚後過更好的女星大有人在，女星周幼婷3年前和藍正龍離婚，專心陪伴孩子，幾乎消失在大眾視野，就連社群也鮮少更新，一度讓人以為她淡出演藝圈。不過偶爾她還是會參與戲劇演出，也接過保養品業配，離婚後生活並不孤單。

女星周幼婷和藍正龍離婚後，將重心放在養育孩子，不過偶爾還是會參與戲劇演出，也接過保養品業配。翻攝周幼婷臉書

日本前桌球國手福原愛和江宏傑離婚後，事業重心轉向中國，時常開直播帶貨、分享日常生活與穿搭，展現出轉型做直播主的努力與決心。2025年底，福園愛更宣布再婚喜訊，宣布和過去爆出「不倫戀」疑雲的「橫濱男」A先生結婚，且已經懷孕。

福原愛2025年底宣佈再婚懷孕。翻攝自aifukuhara IG

更多太報報導

大讚賈永婕打破花瓶印象「史詩級打臉」 網紅引昔日發言：別小看鐵人三項的女人

霍諾德登頂101「周日預測仍下雨」 賈永婕證實「零出資」：花了101％力氣

車銀優捲逃稅4.3億風波首發聲 道歉「承擔相應的責任」