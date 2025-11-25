離婚配偶親戚也算 四親等內可聲請保護令

可依照需求勾選保護令內容，精神騷擾也包括在內。（圖／TVBS）

家庭暴力不僅限於夫妻間，四親等以內的親屬關係也可申請保護令，包括表兄弟姊妹及已離婚配偶的親戚。根據律師解釋，聲請保護令需符合兩大要素：提供診斷證明書或驗傷單，以及證明有核發必要性。保護令內容可包括禁止接近特定場所、禁止精神和電話騷擾等，但仍存在保護漏洞。即使有保護令，從聲請到核發可能需要一至兩週的空窗期，且若施暴者找他人代為騷擾，可能構成教唆傷害罪，但不一定違反保護令，除非保護令特別禁止精神騷擾行為。

近期台灣發生多起家暴致死案件，包括七月在土城發生的殺妻案以及信義區的割喉案。這些案件的受害者雖已聲請暫時或緊急保護令，但仍未能避免悲劇發生。律師余韋德表示，保護令的適用範圍包括四親等以內的親屬，堂表兄弟姊妹都涵蓋在內，甚至已離婚的前夫前妻親戚也包括在內。

保護令的內容相當重要，可以勾選禁止施暴者出現在受害者住處、公司、學校等地的幾百公尺內，也可以禁止精神和電話騷擾。然而，保護令仍存在漏洞。余韋德解釋，如果被禁止靠近前妻的男子在不違反保護令的前提下，找人來毆打或精神騷擾前妻，這種情況下只能對實際動手者提告刑法傷害罪。

余韋德律師進一步說明，若是教唆他人傷害對方，則涉及刑事的教唆傷害罪問題，這與保護令並無直接關係。除非保護令的核發內容特別禁止精神騷擾，而施暴者找他人進行精神騷擾，這種情況下才可能違反保護令罪。

值得注意的是，保護令存在短暫空窗期，從聲請暫時保護令到核發下來，最久可能需要一到兩週時間。雖然保護令有一定的嚇阻作用，但並非萬無一失。如何確保受害者獲得真正的保護，避免以生命為代價，仍是社會需要共同思考的重要課題。

