離婚金要3千萬？ 粿粿喊超出負擔 律師搖頭：夢裡會有





藝人范姜彥豐29日爆料，點名男星王子（邱勝翊）介入他和妻子粿粿的婚姻，後續更傳出范姜在離婚協商時向粿粿索賠3000萬元，女方事後更表態「對方提出的離婚金額超乎我的負擔」，但根據李怡貞律師的觀點，她認為金額過大偏離一般認知，並直言「這種數字應該是夢裡會有」。

就在范姜彥豐點名王子介入他的家庭時，有網友翻出徵信執行長謝智博過往在節目《婊姐必請》片段，他透露曾有一名委託人是丈夫，三個當事人都是知名藝人，假設丈夫選擇剩餘財產分配、提出侵害配偶權訴訟，妻子那方很可能發起媒體輿論戰，把丈夫貼上「賺的錢沒有老婆多」、「死要錢」等等，最後丈夫可能分得5、60萬，頂多80萬，但如果透過徵信社出面協商，有機會拿到3千多萬的賠償金。

粿粿事後也透過IG發文，除了感謝大家的關心，並且表示為了結束這段婚姻關係，自己一直盡力以理性和誠意溝通，協議已經談很久了，「但是對方提出的離婚金額，超乎我的負擔，協商破裂以及無預警的影片說了許多與事實不符的內容」。

根據謝智博描述，上述案例的「小王」長得帥而且給人陽光形象，即將赴中國拍片並舉辦演唱會，收入也相當可觀，如今節目片段再被挖出，不免令人聯想指涉對象就是王子（邱勝翊）。值得一提的是，對於網路上有人質疑范姜彥豐可能也不無辜，謝智博也在Threads發聲力挺表示，「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」

不過針對賠償金3000萬元的說法，李怡貞律師有不同觀點，她在臉書評論表示，平心而論不是豪門、結婚沒幾年，因為外遇要請求3千萬，「不是徵信社餅畫太大，就是訊息有落差，這種數字應該是夢裡會有。而且現在新聞都報出來啦，王子公主都沒在怕了。」

李怡貞認為，如果證據只有聊騷，侵害配偶權請求30萬都要看有無機會達成，何況是索賠3000萬元，但她也提到，聽說粿粿被發現外遇發誓不認，還試圖協商離婚，要騙配偶放棄剩餘財產分配請求，「這點就真的過份了。」

