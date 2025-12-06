離婚陳妍希10個月！陳曉突坦承「想法過時」 自爆戀愛導師是她

記者宋亭誼／台北報導

陳曉在最新古裝力作《大生意人》受朝廷委任擔任「安撫使」一職，前去合肥勸降叛軍，陳曉透露這場戲讓他刻骨銘心，「我本身也是合肥人，被殺的隊伍中有很多無辜百姓，拍攝時情緒就湧上來，但沒想到過這麼久，在看片花時，我眼淚還是瞬間就崩了，我感受到角色的無能為力。」

陳曉為貼近人設，維持清瘦體型（圖／LINE TV提供）

陳曉拍攝《大生意人》時，第一顆鏡頭就得在冰河上駕馬疾馳，還需頻頻回頭，對他而言簡直在跟心魔對抗，「我過去曾經摔過馬，有心理陰影，也從來沒有在冰面上騎過馬，當時馬踏出來的雪片就在我眼前飛舞，好美，但那瞬間我感覺快死了，好像要煞不住那個馬，被美衝擊到的同時內心又緊張，第一次有這種體驗。」​

廣告 廣告

為貼近角色，陳曉在拍攝期150多天中維持清瘦狀態，從零下20度演到40度酷暑，宛如度過整個四季，其中一場戲還在泥漿中打滾一下午，演完後笑稱「被泥漿泡完，感覺皮膚好了很多。」表示演繹這類受過磨難砥礪、有成長性的小人物，對演員也是很好的養分。

陳曉今年2月宣布和陳妍希結束9年婚姻，一舉一動備受關注。陳曉在劇中與孫千飾演的「常玉兒」患難見真情，亂世中相愛，透露許多感情戲都聽取了孫千的建議，像是有場需要撐傘的戲，孫千就向陳曉說：「常玉兒為什麼非要讓男的給我打傘呢？我不能自己打傘嗎？」不同觀點讓他相當欣賞，後來就變成孫千撐傘，陳曉躲在她的傘下。

陳曉坦言：「後來我跟孫千說，你得多在現場提意見，因為我們幾個都老了，我們的想法可能有時候都過時了，你多給我們一些新的想法，大家愛看也好玩。」最新劇情敬請鎖定LINE TV，每天晚上7點半跟播中。

更多三立新聞網報導

舒華回台參加AAA！一到機場「撞衫星巴克店員」 網笑瘋：上班get同款

恭喜台灣影帝結婚了！對象身份曝光竟是《浪姐》女星 2年前才認愛

劉品言「產房畫面」首曝光！聽見女兒哭聲秒淚崩：生命裡最奇妙的一天

不倫人夫當小四！八點檔女星曝他「主動勾引」細節：太新鮮

