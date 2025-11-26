離婚陳妍希9個月！前夫陳曉「暴瘦臉凹」小粉紅看傻
娛樂中心／江姿儀報導
42歲台灣女星陳妍希出演《那些年，我們一起追的女孩》「沈佳宜」一角走紅，後來與小4歲中國演員陳曉合作拍戲擦出愛的火花，於2016年結婚、生下一子。然而近年婚變傳聞不斷，今（2025）年2月兩人對外宣布8年婚姻走到盡頭。陳曉官宣離婚後，被爆出與中國女星毛曉彤秘密再婚，對此毛曉彤還發文闢謠。近日陳曉新劇開播，出席宣傳活動，最新近況驚呆眾人。
42歲台灣女星陳妍希（左）與38歲中國老公陳曉（右）今年結束8年婚姻。（圖／翻攝自微博＠陳妍希、微博＠陳曉）
陳妍希與老公陳曉離婚後，持續在中國發展，兩人各自忙於演藝事業，彼此動向持續讓粉絲密切關注。陳曉新戲《大生意人》搭檔小10歲中國女星孫千，近日他出席開播活動，透露為了貼合角色，不僅特別瘦身9公斤、學習相關技能、研讀歷史，還以素顏拍戲，剃頭留辮在零下20度中，演活流放邊疆的滄桑。
陳曉出席新戲《大生意人》開播活動，憔悴激瘦的模樣嚇壞中國網友。（圖／翻攝自微博＠陳曉工作室）
工作室曬出整組活動照，曝光陳曉最新近況，雖然超凍齡帥氣不減，但憔悴激瘦的模樣嚇壞中國網友，引發熱議。網友震驚「天吶整個人都快認不出來了，瘦好多啊，感覺兩頰都凹進去了」、「這瘦得也太明顯了吧，兩頰一凹氣質都變憂鬱了，完全是新感覺」、「真的快認不出了！瘦了之後的憂鬱氣質好絕，這狀態太適合新角色了」、「瘦到脫相」、「瘦好多啊」、「整個人都快認不出來了！」。
陳曉（左圖左）新戲《大生意人》搭檔小10歲中國女星孫千（左圖右），將對打前妻陳妍希（右圖右）與小19歲中國男星周柯宇（右圖左）姐弟戀新劇。（圖／翻攝自微博＠陳曉工作室、微博＠狙擊蝴蝶）
原文出處：陳曉「斷開陳妍希9個月」近況流出！「憔悴暴瘦9公斤」小粉紅驚：認不出…
