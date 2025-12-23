離婚陳曉成《狙擊蝴蝶》最強劇宣 陳妍希甜讚小19歲奶狗：帶來一道光

陳妍希在《狙擊蝴蝶》中飾演失婚女性。翻攝微博

陳妍希與陳曉2月時宣布離婚，一度被視為新戲《狙擊蝴蝶》的「最強劇宣」，因劇中陳妍希就是失婚女性。近日戲劇播出完結，陳妍希也在微博上發文感性表示：「對我來說，這是一段非常美好的旅程！」

《狙擊蝴蝶》在豆瓣網開出6.8分成績，陳妍希飾演的女主角「岑矜」，在失婚後人生陷入低潮，接到了來自曾經資助過的鄉村少年李霧（周柯宇飾）的求助電話，兩人雙向救贖。日前陳曉與陳妍希爆出離婚真實原因，其中一項就是陳曉對陳妍希「冷暴力」，巧的是，劇中陳妍希也遭受前夫冷暴力。

周柯宇小奶狗爆紅！陳妍希讚：最好禮物

陳妍希（右）、周柯宇CP感十足。翻攝微博

42歲的陳妍希劇中搭檔小19歲周柯宇，CP感無違和，周柯宇更因貼心小奶狗形象爆紅。陳妍希在戲劇收官後發文：「感謝弟弟周柯宇詮釋了最好的李霧，真的像禮物一樣，帶來了岑矜黑暗世界中的另一道光。」陳妍希繼續有感而發，透過戲劇她感受：「明白唯有破繭方能成蝶，希望從此能自由自在的飛翔。」



