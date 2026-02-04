離婚非中配遭疑「與台灣無關」 李貞秀：女人也不是男人的附庸

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨具有中配身分的立委李貞秀昨(3)日完成宣誓就職，國籍問題也引發熱議，怎料，又遭外媒爆出早在向民眾黨遞交爭取提名的隔天，就辦理離婚手續，而李貞秀也證實，引發網友質疑，如此一來「與台灣完全無關」。對此，李貞秀今(4)日受訪直呼來台30年生兒育女、落地生根，「怎麼會說跟台灣沒有連結？」

民眾黨立法院黨團今天上午舉辦「人民優先 民生優先」優先法案記者會，說明新會期黨團的優先法案，李貞秀回應離婚一事，表示來台灣30年在這邊生兒育女、落地生根，「其實女人也不是男人的附庸，怎麼會說跟台灣沒有連結？」提到自己五個小孩是台灣人，與前夫有共同的小孩，是永遠的家人，坦言每一段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿來討論，從政是她個人選擇，也不希望拖累家人。

廣告 廣告

此外，也被問到沒有中國護照，那當初是如何來台？李貞秀透露，當初兩岸之間不需要護照，台灣人去中國用的是台胞證，大陸人來台用的是入台通行證，一般中配在未取得定居資格前，往來台灣都是經香港，使用入台通行證，之後中國政府改成一次性，等於只能去無法返，若再回中國，就是跟台灣人一樣用的是台胞證，目前甚至周圍人都稱她「台胞」。

原始連結







更多華視新聞報導

民眾黨立委兩年條款 中配李貞秀尚未放棄中國籍

中配李貞秀將遞補民眾黨立委 內政部重申：就職一年內須放棄他國國籍

首位中配身分立委！ 李貞秀：已放棄中國籍.不被受理

