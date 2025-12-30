離婚12年再提前夫家暴！「葳老闆」周品均否認誹謗：只想鼓勵女性勇敢走出

周品均與前夫鄭景太離婚12年，近日又被男方指控公開提及他家暴，但周品均否認有意中傷對方名譽。李政龍攝



前東京著衣創辦人周品均2013年與前夫鄭景太離婚後，曾踢爆男方對她長期家暴，遭鄭景太提告。兩人當時和解收場，但近期鄭景太指控，周品均罔顧和解承諾在社群平台再度指稱他家暴。今（12/30）日開庭，法官詢問周品均指控對方「掐她脖子、推她去撞牆」有何證據？周品均坦承事發突然來不及蒐證，但絕對真實。她也強調，自己無意傷害對方名譽，只是希望鼓勵有相同經歷的女性勇敢走出來。

周品均與鄭景太原是夫妻，共同創辦時尚品牌「東京著衣」，兩人感情生變後於2013年10月30日協議離婚。沒想到，周品均隔年向媒體踢爆「婚後長期飽受家暴折磨」，鄭景太不滿而提起刑事告訴，台北地檢署依加重誹謗罪嫌起訴周品均。

法院審理期間，兩人當庭達成和解，周品均也在臉書聲明：「本人周品均就與鄭景太先生間之婚姻問題，以電子郵件與接受媒體採訪之方式公開評論，造成鄭景太先生形象之受損與社會資源之浪費，確為本人始料未及。後續本人將不再對外就先前婚姻生活做任何評論。」但近期鄭景太指控，周品均藉著網紅聲量再度提及婚姻往事，仍然稱對方家暴，提起加重誹謗罪自訴。

周品均近期積極經營Youtube頻道，經常在影片分享個人經驗與觀點。翻攝YouTube頻道「葳老闆的辣雞湯」

台北地院今（12/30）日開庭，周品均坦承寫過相關文章，但強調沒有指名道姓，用意也不是傷害鄭景太的名譽，而是鼓勵有相同遭遇的人能勇敢面對、重新開始新人生。辯護律師則表示，周品均是依個人經驗評論自己過去的人生，相關言論並非以損害鄭景太的名譽為唯一目的，況且家暴案也不是只涉及個人私德，因此未構成加重誹謗。

鄭景太的告訴代理人則批評，周品均明知沒有證據，卻指控鄭景太掐她脖子、推她去撞牆，提供法院的對話紀錄時間也大多在離婚後，內容實則為兩人因小孩而有所爭執。告代指出，周品均如今已是有相當流量的網紅，鄭景太則已再婚且另有小孩，只想安分照顧好家庭，周女卻忽略先前和解承諾，在兩人離婚12年後，再度以不實內容評論過去婚姻，對鄭景太的配偶和小孩都造成傷害。

法官詢問兩造有無和解意願？周品均回應，「如果和解是要求我不能再說這段，那是限制我的言論自由」，表示不希望和解。鄭景太的告代也表示，當事人沒有意願和解。

周品均庭後受訪時表示，分享個人經驗的初衷就是幫助他人，也確實有很多人受她鼓舞。白廷奕攝

法官問周品均，有什麼證據能證明鄭景太有家暴？周品均唸出兩人對話紀錄，她曾告訴鄭景太「我不會愛一個會家暴的人」，對方回應「我改嘛」；又有一次她向說「當你家暴的時候，就不要討論誰對誰錯」，鄭景太則回「打是情、罵是愛」。但法官詢問對話時間點，周品均答不上來，稱因為是舊手機很久以前的截圖，具體時間不記得。

法官要求說明大概期間，周品均和律師想了許久，稱兩人對話有些是離婚前，有些是離婚後，期間推論應該是2013年至2014年間。然而，鄭景太的告代質疑，「打是情、罵是愛」對話應是發生在2016年4月，認為兩人對話有時情緒激動，不能單純以文字斷定鄭景太有家暴。

法官也困惑，有些對話看起來時間是在離婚後，兩人已無同居，為何稱家暴延續到離婚後，還造成「腳踝擦挫傷」？周品均直言，那是「離婚後接小孩被倒車衝撞」，稱鄭景太離婚後還持續對她言語騷擾和羞辱。

法官又指出，「掐脖子」的指控相當具體，單就這點就可能成立加重誹謗罪，詢問周品均有何證據？周品均坦承，家暴事發突然，她無法及時蒐證，但強調均是真實發生的事。

