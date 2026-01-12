離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
娛樂中心／綜合報導
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。
許允樂與張兆志當年因生子計畫分歧選擇離婚，但她坦言這段婚姻的開始到結束，自己都有被好好對待，沒有受到傷害，「所以我依舊完整、並不懼怕。」許允樂進一步分享，她認為婚姻就是「想不想跟眼前這個人一起生活變老而已」，人生很長且無常，「想的深就好，不需要想太多。」
另外，也有粉絲好奇李玉璽做過最令她感動的事為何？許允樂坦言這題真的很難回答，因為每天都有很多稱之為感動的瞬間，像是對方貼心替她準備好溫水與維他命、把她親手做的飯菜吃光，或是和貓咪玩耍笑得合不攏嘴，這些看似平凡的日常，對她來說都是幸福的累積。
不過，最讓許允樂感到暖心的是，當她情緒波動的時刻，李玉璽總會第一時間默默給予陪伴，「每當看到電視裡可能惹我熱淚的片段時，他會第一秒轉頭看我、揉揉我的背，他知道什麼會觸動我的傷心或悲傷，光是知道、想到，還不放我一個人面對，就很令人感動。」
