離婚4個月心境曝！大牙秀喊脫離內耗關係

▲大牙在8月宣布已在7月底離婚後，時隔4個月心境曝光，秀出性感自拍表示：「離開一段不再為對方內耗的關係，你的光才會閃閃動人」，還開心喊：「喜歡現在的自己」。（圖／大牙IG@bigtooth）

[NOWnews今日新聞] 女星大牙（周宜霈）在8月宣布和小7歲老公阿廖師已於7月24日離婚，結束5年婚姻關係，並強調沒有第三者介入、是和平分手。而在離婚近4個月後，今（5）日她突然在Instagram抒發心境，「當你離開一段不再為了對方內耗的關係，你的光才會閃閃動人」，並表示很喜歡現在的自己，最後還自嘲「41歲的離婚老少女」。

大牙時常在社群分享日常生活點滴，今日她再度發文，透露離婚後的心境，「在網路上看到一段話，大意是當你離開一段不再為了對方內耗的關係，你的光才會閃閃動人，我覺得很有道理，很喜歡現在的自己，無論是狀態、心態、樣子，貼近內心無所畏懼」，最後還搞笑自稱「41歲的離婚老少女」。

廣告 廣告

▲大牙離婚4個月秀性感自拍抒發心境。（圖／大牙IG@bigtooth）

大牙正面心態引大讚 粉絲鼓勵：妳是最棒的

大牙的離婚後的心境轉變與正面心態，也引發粉絲大讚「不用加老那個字，看起來就是少女」、「經歷過一些事情，找到讓自己舒服的方法，好好生活」、「其實是更懂自己的少女」、「妳是最棒的」等。

大牙8月無預警宣布離婚 強調無第三者介入

大牙在今年8月無預警宣布與阿廖師結束5年婚姻，並強調沒有第三者介入，只是單純愛情已逝，「在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友」，所以決定退回朋友關係，結束5年的婚姻。

大牙也在聲明中表示兩人是和平離婚，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福」。

資料來源：大牙IG

更多 NOWnews 今日新聞 報導

范瑋琪復出受挫！久違喊「想念大家」 網一面倒狂酸：大牙加油

大牙挺江祖平不避敏感！拍三立八點檔曝真實心聲：最難熬的是她

大牙不排斥交往新對象！曝曾莞婷帶拜靈驗七仙女廟：連晨翔也有去