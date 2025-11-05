離婚4個月！大牙「曬絕美新造型」秀性感自拍 自嘲：41歲離婚的老少女

娛樂中心／綜合報導

大牙抒發離婚心境。（圖／翻攝自臉書）

藝人大牙8月無預警透露與前夫阿廖師（廖勛威）在7月已經離婚，先生陪伴他挺過指控陳建州的Metoo風波，兩人退回朋友的位置。離婚4個多月後，今（5）日她在臉書發文抒發心情，笑說自己是「41歲離婚的老少女」。

大牙8月時無預警公開，與老公「阿廖師」廖勛威在今年7月已正式離婚，結束短暫婚姻。當時她感謝對方曾在自己控訴陳建州Metoo風波期間，始終陪伴在側，如今兩人和平退回朋友關係。

時隔4個多月，大牙首度分享心境轉變。她在貼文中引用網路上一段話：「當你離開一段不再為了對方內耗的關係，你的光才會閃閃動人。」她感觸良多，認為這段話說得很有道理，也坦言：「我很喜歡現在的自己，無論是狀態、心態、樣子，都貼近內心、無所畏懼。」最後自嘲自己是：「41歲的離婚老少女。」

大牙曬出自拍，自嘲自己是41歲的離婚老少女。（圖／翻攝自臉書）

文章曝光後引發粉絲與網友留言打氣「開心做個少女。離婚只是一個過程。一段人生不美麗的經歷。一切都會越來越好的。衷心的祝福您。」、「人生到最後，多愛自己，日子開心粉重要」、「一個人也好，兩個人也好，生活開心最重要」、「妳是最棒的」。

