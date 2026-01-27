離婚4年罕見同框…黃曉明、Angelababy帶兒遊迪士尼 網喊「復合」

黃曉明和Angelababy已經離婚四年。(取材自微博)

中國知名男星黃曉明與女星Angelababy自2022年離婚後，罕見同框。近日，兩人被發現帶著兒子小海綿現身上海迪士尼樂園，全程互動自然，引發熱議，相關話題登上熱搜。

娛樂博主「劉小花娛樂現場」日前上傳一段影片，畫面中可見，小海綿頭戴老虎帽，牽著媽媽的手有說有笑，穿著黑色羽絨服的黃曉明則走在前面引路，手中提著所有重物。但所有照片均未曝光小海綿正臉，延續黃曉明和Baby長期堅持的隱私保護原則。

當天行程結束後，Baby默契的將手中提袋遞給黃曉明，並在跟其他人道別後帶著兒子先行離開，兩人全程雖未說一句話，但動作自然，被網友稱為「離異家庭育兒範本」，還有網友喊話希望他們「復婚」。

據悉，黃曉明與Baby離婚四年來的幾次合體，例如2024年同遊迪士尼、2025年出席家庭活動，都是為了兒子小海綿，而Baby離婚後依然與黃家保持友好往來，連黃曉明母親都曾公開稱讚她「永遠是好媳婦」。

