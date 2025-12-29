離婚4年！福原愛曝「婚姻初期就破裂」江宏傑14字回應

福原愛近日受訪談論與江宏傑的婚姻。（圖／翻攝自江宏傑、福原愛IG）





日本前桌球國手福原愛曾與江宏傑有過一段婚姻，2021年她與「橫濱男」爆出不倫戀，結束與江宏傑的5年婚姻。近日福原愛宣布再婚並已懷孕，對象正是當年的「橫濱男」，她也在受訪時回顧與江宏傑的第一段婚姻，坦言兩人在婚姻初期就已破裂。對此，江宏傑稍早也疑似作出回應。

根據《女性SEVEN》報導，過去有消息指出福原愛與江宏傑家人關係不睦，是導致兩人離婚的原因之一，對此，福原愛坦言，「現在回想起來，當時的我真的很不成熟。」她提及自己從結婚一開始就過度想要在對方家人面前表現得很好，希望能建立幸福的家庭，「但彼此之間卻無法商量任何事，夫婦關係在結婚後其實很快就破裂了。」

江宏傑在限時動態意有所指回應。（圖／翻攝自江宏傑IG）

而江宏傑稍早也在IG限時動態曬出拿著羽球拍的自拍照，配文寫下：「很多事情不用解釋，大家都會明白。」雖然沒有明確指出是在回應該事件，但仍引來不少遐想。事實上，先前福原愛宣布再婚時，江宏傑就曾透過經紀人大方回應：「祝福。」十分大器，沒想到如今前一段婚姻往事又再度浮上檯面。



