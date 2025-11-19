離婚5年仍互撕！理科太太控前夫洩個資 理科先生「中文太爛」一審無罪

理科太太與理科先生。資料照。侯柏青攝



百萬YouTuber理科太太（本名陳映彤）與丈夫理科先生（John，本名吳哲宇）離婚後上法院互撕。吳指控陳洩漏他的病歷個資，陳無罪確定；陳反控吳將記載她和家人個資的訴狀傳給5名網友，導致吳被依《個人資料保護法》起訴。台北地院認證吳哲宇中文程度「很爛」，有可能看不懂訴狀才找人翻譯，且他只問網友「標題」並未詢問內容，不一定知道有個資，因而判他無罪。可上訴。

檢方查出，陳映彤與John於2021年12月17日經法院調解離婚，離婚後兩人衍生糾紛，繼續在法院家事庭打官司。

廣告 廣告

John向台北地檢署指控，陳映彤為了取得訴訟優勢，將心理諮商師撰寫的其病史及用藥資料紙條遞交法院，主張他的精神狀況無法好好照顧家人，已違反個資法，檢方將陳映彤起訴。不過一審判陳映彤無罪，因檢方未上訴而確定。

而陳映彤的反擊也來臨。她另向指控，當時她向台北地院聲請調解離婚時，曾委託律師出具聲請調解狀、暫時處分聲請狀及陳報狀，她把訴狀放置在GOOGLE雲端硬碟的連結交給前夫答辯，但John卻轉傳給5名網友，檢方遂依個資法起訴John。

北院審理時，John強調當時是急著找人翻譯，才會傳給網友，不是有意傷害前妻，律師則強調，John只是想找人翻譯，沒有洩漏個資的犯意，他從小在美國長大，中文能力很差，無法認知文件裡有個資。

John的父親吳天樹出庭時也證稱，家裡從小逼著John上中文課，他自己不是很情願，每次上完課就忘記，John平常聽不懂、也看不懂中文，只會寫「自己的名字」而已。

北院發現，John的中文讀寫能力都很差，審理期間對於法官的問題只能用英文回答，如果沒有通譯幫忙翻譯，根本無法獨自進行訴訟程序，而且洩漏的家事訴狀牽涉艱深的法律用語，他是否真的知道文件內容含有個資，仍有疑問。

此外，北院根據John和網友的聊天紀錄，認為雙方沒有討論過文件內容，只是單純評論陳映彤的行為，John也曾說「我看不懂但圖滿好笑的」，可見他完全不懂訴訟文件的內容，只能看圖說故意。他也向網友表示，因為看不懂所以請網友翻譯大概內容，一名網友幫忙翻譯「標題」後，John卻表示不需要內容，可見他不在乎內容，只想知道標題以利分類，他在主觀上不一定知道文件附件含有陳映彤等人個資。

而且，陳映彤和John因為家事問題纏訟許久，John還因此往返台美兩地好幾年，可見他並非完全不關心家人的人，很難想像他會主動、刻意把家人的身分證字號、地址等個資洩給網友，陷家人於危險。

北院認定，依照卷內事證無法形成有罪心證，檢方也沒有提出可以嚴格證明John違法的犯行，基於罪疑惟輕原則，判John無罪。全案可上訴。

更多太報報導

議員夫按摩偷摸服務員小腿 書記官被抓包竟回「別間店可以 以為你們也行」

台智光追討網路費5312萬！北市警局一審敗訴「三大理由」曝 與北檢有關

指控三立找青鳥鬧場「製造新聞」 王鴻薇、徐巧芯等5人挨告結果出爐了