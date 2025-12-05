離婚5年罕同台！李進良猛虧「還是喜歡32歲的」 小禎真實反應曝光

娛樂中心／綜合報導

小禎（胡盈禎）和李進良2007年結婚，2020年離婚，小禎當年未滿20歲認識李進良，而後步入禮堂，並育有一名女兒Emma，可惜這段婚姻卻沒能走到最後。儘管如此，兩人並沒有交惡，李進良近來更登上小禎與佩甄主持的節目Podcast節目《禎甄要chat內》，堪稱演藝圈離婚最佳典範。

小禎女兒Emma一晃眼已經長成18歲亭亭玉立的美少女，近來更獻出處女秀，在《整形過後》飾演温昇豪女兒，李進良則是影集顧問及投資人。李進良日前登上小禎的節目宣傳，聊到為何兩人能好聚好散，甚至至今保持良好關係，他大讚小禎有度量、有智慧，坦言當時談離婚時小禎並無太多要求。

兩人儘管離婚5年，一合體仍然效果十足，李進良笑說自己離婚後感情多采多姿，但始終沒再與他人共組家庭，甚至狠虧小禎：「以前喜歡32歲的，現在還是喜歡32歲的。」讓小禎當場大翻白眼。

小禎過去有段時間和李進良水火不容，回顧兩人的婚姻，小禎表示，當時自己年紀小，加上李進良忙於事業，很少有時間陪伴小孩，「說不埋怨是假的」，不過後來小禎經過沉澱與調適，加上李進良願意放慢腳步陪伴女兒成長，小禎也逐漸釋懷，如今李進良與Emma父女感情越來越好，小禎既欣慰又感動。

