離婚5百元！府城奇招牌紅到日本 日網友：來必拍

日本民眾來台旅遊，最近都跑到台南這招牌打卡合照台南府前路上有個大大的「離婚500元」招牌，很夯！

一名部落客在社群平台上PO出招牌後，下面釣出一大堆日本人，也貼出到此一遊的照片，甚至有日本遊客說，來台南玩，拍這面招牌是基本款。我們也實際找到離婚招牌事務所的代書，她說這招牌已經掛了30年。

會出現這樣的招牌，主要是因為旁邊隔一條永福路就是司法博物館，博物館的前身就是台南地方法院，因此周邊才有好幾間律師和代書事務所，但行情都漲了，這間離婚500的代書，30年來堅持不漲價。

記者vs.離婚招牌代書葉美雲：「行情漲到1000（3000元）了，（你都怎麼收啊？），一樣500，我不能標500跟人家收1000啊，（所以現在找你也是500就對了），對對對。」

代書堅持不漲價，500元的招牌一掛三十年，退色的招牌意外爆紅，成為另類的打卡熱點，讓大家都意想不到。

