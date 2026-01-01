離家僅4分！嬤接兩孫回家捲車底亡 女兒淚「心被掏空」

台中市 / 戴君伃 張春峰 台中報導

被拖板車撞死的蔣姓婦人，相當疼愛兩名孫子，只要有空都會幫忙接送下課，蔣姓婦人的女兒也說，原本說好跨年夜要全家人一起吃飯，沒想到媽媽，卻在離家不到4分鐘路程的地方被撞死，直言心被掏空了，幸運生還的孫子和孫女，目睹疼愛他的阿嬤被車輾過，也受到不少驚嚇，還跟家人說當時想把阿嬤拉出來，讓家人聽到更加心痛。

和里民一起清理社區，結束後開心留下合影，蔣姓婦人擔任鄰長，也是環保志工，平時熱心公益，也積極參加宮廟活動，而且相當愛她那兩個孫子和孫女，蔣姓婦人女兒VS.記者說：「(阿嬤平常很疼兩個小孫子)，非常疼，照顧生活起居之類的，我們會一起照顧，太突然，真的太突然，整個心被掏空的感覺。」

女兒哽咽的說，蔣姓婦人非常疼愛孫子，有空就會幫忙接送孫子回家，車禍當天，全家人計畫要一起在家吃飯跨年，沒想到蔣姓婦人卻在距離住家，不到4分鐘路程的地方發生意外，蔣姓婦人女兒說：「他(孫子)有想要幫阿嬤拉出來，說阿嬤出來，危險，這樣子，但依他們的力道，是拉不出來的。」

當時坐在機車後座的孫子和孫女，重摔在地，腿和臉分別受到擦傷，孫女臉上還包著紗布，兩人安靜的坐在靈堂前幫忙摺紙蓮花，看起來受到不少驚嚇，因為親眼目睹，疼愛他們的阿嬤遭車輛輾過，受困車底的驚悚畫面，蔣姓婦人車禍的噩耗傳回鄰里，鄰居都感到相當不捨，在外人眼中她個性開朗，做事相當認真。

台中市北屯區明正里里長黃明華說：「大家心裡都非常的難過，因為她是一個非常熱心的鄰長。」女兒心痛，等不到母親回家跨年，蔣姓婦人的女兒說，現階段只希望盡快辦妥後事，送母親走完人生最後一程。

