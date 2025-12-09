離家多年無音訊突找父親要錢遭拒 女兒狂打1377通電話騷擾家人 11

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市一名女子小梅（化名）獨自在外生活，甚少與家人聯繫，今年5月間，她因缺錢花用，突然聯繫父親並開口索討金錢，結果被父親拒絕後，小梅竟在18天內撥打1377通電話騷擾父親及家人，父親最終無奈報警。全案經台北地院審理後，法官認為小梅犯後未能面對自己的錯誤，卻是檢討家人，依強制未遂罪，判處她拘役50日，得易科罰金5萬元。

判決指出，小梅獨自在外生活5、6年，甚少與家人聯絡，直到今年5月間，她因缺錢花用，突然致電父親索討金錢遭拒。結果她竟在18天內撥打1377通電話到父親住家，其中有些致電時段還是在深夜11點、凌晨1點，不過始終得不到父親回應，父親不堪其擾，只能報警。

小梅到案後辯稱，電話是父親叫她打的，原本家人商議好要給她錢，後來又突然變卦，不接她的電話也不說明原因，所以她才會用另一個手機門號以及未知號碼致電父親。

台北地院法官審理後認為，小梅撥打電話的次數、時間，已經影響到家人的正常生活及睡眠，並非一般社會通念所認為的手機正常使用方式，況且在雙方通訊紀錄中，都是小梅主動致電父親，父親均未接聽，這與小梅說詞不符；再者，小梅自稱多年與家人沒有聯繫，實在難以期待她會出於擔憂父母安危，而突然致電關心。

法官表示，小梅四肢健全，如果缺錢花用，應當努力尋找工作，而不是在要求家人給錢被拒絕後，用這樣的方式騷擾家人，考量到她在庭訊時仍一再檢討家人，卻未能面對自己的錯誤，也沒有悔意，不過父親仍為她求情，最終依強制未遂罪，判處她拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

照片來源：示意圖《視覺中國》

