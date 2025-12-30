離家10分鐘遇死劫…勤奮媽與獨居伯遭輾碎慘死 警研判：至少2車肇逃

社會中心／雲林報導

李姓死者被撞到扭曲變形的單車不僅是交通工具，更是他自食其力的依靠，不料竟在日復一日的辛勤路途中，遭不明車輛撞飛30公尺外慘死。（圖／翻攝畫面）

雲林縣台19線元長段30日清晨發生一起死亡車禍。一名60多歲騎乘單車的李姓男子與一名40多歲騎乘機車的李姓女子，被發現倒臥車道，遺體遭輾壓至支離破碎，當場死亡。由於現場未見肇事車輛，且遺體與車輛散落距離甚遠，警方初步研判至少有2部以上車輛涉案並逃逸。2名死者分別為獨居拾荒長者與趕著上班的職業婦女，警方目前正擴大調閱監視器全力追緝，並呼籲目擊民眾提供線索。

警消於30日清晨5時46分接獲報案後，趕抵台19線元長段北往南車道時，現場景象怵目驚心。60多歲的李姓男子倒臥在內線車道，全身遭車輛輾壓，肢體嚴重破碎，一度難以辨識身分；另一名40多歲的李姓女子則倒在中線車道，下半身嚴重變形。2人均因傷勢過重，當場被判定死亡。現場留有一輛車頭毀損的機車與一輛扭曲變形的腳踏車，2具遺體相距約10公尺，而李男的腳踏車更被強大撞擊力噴飛至30公尺外。

一名60多歲的李姓男子及其單車倒臥內線車道，肢體因受多車輾壓破碎，相隔約 10 公尺的中線車道，則橫臥著另一名40多歲的李姓女機車騎士。（圖／翻攝Threads）

經警方初步調查死者背景，單車騎士李男獨居於鄰近鄉鎮，平日習慣騎車至案發村莊撿拾銅鐵等廢棄物；機車騎士李女則是自北部嫁至元長鄉，與丈夫及婆婆同住並育有一子，生活單純樸實。事發當時，李女正依循日常作息，於清晨5時許騎車前往北港上班，案發地點離家僅約10分鐘車程，卻不幸在途中遭遇死劫，令家屬悲痛萬分，難以接受。

鑑識人員依據現場散落物分佈範圍、遺體遭輾壓的痕跡研判，這起事故恐涉及不只一輛車輛，推測可能發生撞擊後，後方車輛因清晨視線昏暗未注意而發生二次輾壓，且肇事車輛均未停下查看，形同「人走車空」。

警方已成立專案小組，擴大調閱周邊路口監視器進行過濾比對，同時呼籲，若有民眾於清晨5時至6時間行經該路段，或行車紀錄器拍下相關畫面，請主動聯繫警方，協助釐清事故真相，還給死者與家屬一個公道。

