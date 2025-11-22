離家37年一毛都沒出!70歲老父回頭要女兒2千孝親費 結局曝光
〔記者王捷／台南報導〕70多歲王男離婚後離家37年，未扶養2位女兒，但他認為現在無業又無財產，女兒也成年了，每月要各付1000元扶養費給他，女兒反指從小由外公外婆撫養，聲請免除扶養義務，台南地院裁定免除女兒的扶養義務。
裁定指出，王男與前妻結婚後生下2名女兒，1988年離婚，約定子女權利義務由前妻負擔，他離婚後即未再支付任何生活費。其後王男再婚，又與第二任妻子生下一子一女，2011年再度離婚，現年超過70歲，領有中度身心障礙證明，自稱因健康欠佳找不到工作，名下也沒有車輛與不動產，難以維持生活。
王男認為，2位女兒與再婚後的一子一女都已成年，具工作能力與收入，依法應按親等與照顧情形分攤扶養義務，因此向2女聲請，自今年5月起每月各給付1000元，作為老年生活費。2名女兒則答辯，自己自出生後就由外公外婆扶養，與舅舅同住成長，從未與父親共同生活，也沒收過父親任何扶養費，長年欠缺實際照顧。
合議庭說明，依民法規定，直系血親卑親屬雖為尊親屬的第一順序扶養義務人，但受扶養權利人如對負扶養義務人無正當理由，未盡扶養義務且情節重大，法院得減輕或免除扶養義務。王男與2女在調解程序中同意，由法院裁定是否免除扶養義務，並共同確認他自離婚後未曾照顧與扶養2名女兒。法院審酌若仍命2女負擔扶養義務顯失公平，依民法第1118條之1裁定免除2女對王男的扶養義務，並駁回王男聲請，程序費用由王男負擔，全案仍可抗告。
更多自由時報報導
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
台南烏樹林災後廢棄物暫置場全面燃燒 恐要1週才能撲滅
稱「日本熊出沒」取消出團 基隆退休族26人被詐騙損失近百萬
爬玉山關山線離奇卡峭壁 山友獨走「山羊路」原因曝
其他人也在看
休旅車自撞路樹翻「3圈半」卡路中 1家4口傷送醫
休旅車自撞路樹翻「3圈半」卡路中 1家4口傷送醫EBC東森新聞 ・ 15 小時前
妻學花藝竟與花店老闆「拈花惹草」 綠帽夫傷心：只判賠12萬
1名T姓男子與S姓女子結婚後育有子女，T男發現妻子因學習花藝結識花店的L姓老闆，兩人於2023年9月間在L男經營的花店、咖啡廳及車上、白河區1家渡假會館發生多次性關係。人夫控訴花店老闆害他與妻子分居、婚姻破裂，求償50萬元。台南地院上訴審法官判花店老闆要賠12萬元定讞。自由時報 ・ 2 小時前
小貨車輪胎變「血滴子」！ 飛砸遊覽車釀4車追撞1死
小貨車輪胎變「血滴子」！ 飛砸遊覽車釀4車追撞1死EBC東森新聞 ・ 15 小時前
葬儀社前員工「單飛搶標案」！ 前雇主不滿砸2救護車
屏東恆春旅遊醫院日前發生駭人聽聞的事件！兩名蒙面男子持棍棒闖入醫院停車場，朝救護車猛力砸擊，導致兩部救護車的前擋風玻璃被砸毀。經警方調查，此事件竟是葬儀社業者間的糾紛所引發，郭姓業者不滿前員工羅姓男子自立門戶搶走標案，再加上先前的舊恨，竟教唆他人前往醫院砸車洩憤，卻意外波及醫院的救護車。目前警方已掌握涉案嫌犯身分，正通知相關人等到案說明。TVBS新聞網 ・ 46 分鐘前
88歲翁身綁土製炸彈參拜廟宇引爆 臟器外露搶救中
基隆市一名88歲湯姓老翁今日上午8時25分，前往調和街一處宮廟內參拜完神像後，竟點燃身上綑綁的炸魚用土製炸彈。引爆後老翁突然倒彈倒地，臟器外露。因爆炸聲音猛烈，附近民眾一度以為發生氣爆，趕緊通報警、消到場。救護人員立刻將傷重的老翁送往醫院搶救，現仍急救中。自由時報 ・ 2 小時前
中國寒流太猛！佛祖「佛像流鼻涕」照瘋傳⋯網急了
國際中心／李明融報導隨著冬天季節到來，中國有多個地區已經出現大雪天氣，然而不僅人受不了寒冬的天氣，近日有民眾在山西大同雲岡石窟地區發現一個引人注目的的景象，一尊大佛的鼻子上掛著數個冰錐，遠看就像是大佛在流鼻涕，畫面曝光後，引發熱烈討論，有網友忍不住笑稱「佛祖對不起，祢看起來是真的感冒了」。民視 ・ 23 小時前
謝侑芯魂斷異鄉終於回家了！家屬今帶骨灰返台 詳細後事規劃曝光
馬來西亞《中國報》報導，謝侑芯家屬代表今晨9時許攜帶骨灰登上返台班機，於下午1至2時順利抵達台灣。馬來西亞台北經濟文化辦事處稍早證實，返台所需文件與手續已於本週完成。經紀人Chris表示，家屬返台後將為謝侑芯舉行私人悼念儀式，低調送別。回顧案發經過，謝侑芯10月22...CTWANT ・ 15 小時前
水怎麼沒飄起來? 中國被疑「造假」太空站實驗影片 德媒這樣說.......
[Newtalk新聞] 隨著科技不斷發展，人類逐漸展開針對宇宙的探索，在近地軌道環繞的宇宙空間站也成為微重力環境實驗的良好平台。然而，近期一張中國航空站的照片卻引發網友激烈討論，許多網友質疑中國當局「偽造」了太空站的相關影像。有德國媒體針對相關照片進行核實，認為該照片呈現的是正常的物理現象，否定了照片涉及造假的可能性。 根據《德國之聲》報導，日前一名 Threads 用戶發布貼文，並附上一張 3 位中國航天員在天宮太空站的舊合照，配文「水怎麼沒飄起來」，質疑該照片可能並非在微重力環境的太空站拍攝。沒想到，相關爭議迅速延燒，甚至擴散到 X 、 Facebook 、 Instagram 等其他社群媒體上，越來越多網友也開始懷疑中國造假，在地球上拍攝「太空站實驗」的紀錄影片。 針對網友們的質疑，《德國之聲》先後訪問德國航空航天中心的工作人員與相關領域的大學教授，認為在太空站的微重力環境中，水的確可以留在水杯之中，不會漂浮到空中。其中，德國航空航天中心發言人安德烈亞斯．許茨 ( Andreas Schutz ) 接受訪問時表示，中國航天員在天宮太空站中拍攝的影像應該沒有涉及造假，「我們查看過那新頭殼 ・ 1 天前
影/江湖最後一個大嫂！越女「劫囚救夫」轟動網 警揭她布局4天
涉嫌在柬埔寨劫囚救夫的越南女子阮氏海雲，因清麗外型備受關注，被網友稱為「江湖最後一個大嫂」，柬國警方披露其劫囚過程，警方指，她布局4天，並花4.7萬買手槍，整個劫囚過程不到1分鐘。中天新聞網 ・ 2 小時前
加入1兆美元俱樂部！美國藥廠禮來究竟做了什麼，為啥能累積飆漲40%、成為第一個1兆醫藥公司？
禮來（Eli Lilly）靠著最近一波股價上漲，讓自己成為第一家、企業市值達到1兆美元（約新台幣31.35兆元）的製藥公司，特別的是，回顧2025年夏季、該公司剛剛因為一款藥品令人失望的成效，導致股價遭遇重挫，但如今全年累計漲幅將近40%，權都是因為他們手中擁有一款搶手的減重藥物。 《金融時報》指出，這家位於印第安納波利斯的公司，近日加入市值1兆美元的小型......風傳媒 ・ 22 小時前
「特別甜的中年夫妻」爆離婚？唐嫣、羅晉被點名分居登熱搜
大陸娛樂圈昨（18）日突傳離婚震撼彈，一則聲稱「圈內人士爆料」的貼文在網路上瘋傳，指有一對「以甜蜜著稱的中年夫妻其實早已離婚」。造咖 ・ 4 天前
女兒討1200餐費「清寒母轉帳927元」！已是她帳戶全部 對話曝光惹哭人
一名女學生向母親要1,200元餐費，母親回應「先給你900行嗎？」最後轉給她927元，貼文迅速讓不少了解背後原因的人鼻酸。事後女子貼出與母親的對話截圖，讓更多人感到不捨，紛紛願意伸出援手，因為父親欠債，使母女倆生活相當拮据。對於網友的暖心，女子今日感謝網友，並表示「我決定不接受任何金錢上的資助。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金馬62／9m88前台表演挨轟「像被關在箱子裡」 網友緩頰：這原因害的
第62屆金馬獎原創電影歌曲表演，由戴佩妮、9m88與告五人上台演出，戴佩妮演唱電影《地母》歌曲〈布秧〉揭開序幕，但PTT網友覺得收音大小聲，戴佩妮的聲音也不太穩。而9m88演唱《大濛》主題曲〈大濛的暗眠〉，相對穩定許多。而告五人帶來為《有病才會喜歡你》創作的〈我天生－有病版〉，在情感和氛圍的營造頗受網友肯定。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
亞灣馬光中醫開幕進駐三多商圈核心 侘寂美學打造城市健康新地標
知名連鎖中醫集團馬光醫療網第 25 家分院「亞灣馬光中醫診所」，於高雄苓雅區、鄰近捷運三多商圈站旁正式啟用。新院落成不僅延續專業的中醫服務傳統，更以「日式侘寂美學」設計營造沉靜氛圍，回應亞洲新灣區的發展脈動，同時與三多商圈地王歷史地位呼應，期望成為在地居民與商圈族群的社區健康樞紐。品觀點 ・ 20 小時前
惡劣水電工侵犯人妻！不想入監秒「滑跪」和解...還是要關
惡劣水電工侵犯人妻！不想入監秒「滑跪」和解...還是要關EBC東森新聞 ・ 1 天前
福島核食解禁引質疑 卓榮泰背書：20餘萬件檢驗均合格！
行政院近日宣布全面解除日本福島等五縣食品管制措施，引發社會各界關注，質疑此舉是否與近期「台灣有事即日本有事」的緊張情勢有關。行政院長卓榮泰今日出席台61線西濱公路改善工程動土典禮時，針對此議題做出回應，強調此次調整完全依據科學檢驗結果與法定程序進行。中天新聞網 ・ 21 小時前
連2週為林國漳站台！賴清德讚有三大優勢 稱蘇巧慧「市長理想人材」
新北市宜蘭縣同鄉會今（11/22）晚舉辦第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮，總統賴清德繼上週後，再度為黨內宜蘭縣長候選人林國漳站台，並稱讚林國漳有三個正面特質，分別是專業、正派、溫暖。另外，代表綠營角逐新北市長的立委蘇巧慧也在現場，賴清德說，蘇巧慧確實是非常理想的人才，如果新北市能讓蘇來當選市長，新北絕對會越來越好，這是賴首度於公開場合為蘇巧慧發聲助選。太報 ・ 13 小時前
唾液快篩揪毒駕首日 全台抓18人
記者孫曜樟∕台北報導 內政部警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕新制於二十日正式上…中華日報 ・ 15 小時前
旗山造勢 林岱樺拍影片捍衛司法清白 (圖)
民進黨立委林岱樺投入高雄市長初選，卻爆出涉詐助理費案。她22日在旗山造勢，晚會開始前，主辦單位播放「林岱樺遭起訴真相直擊」共5集影片。中央社 ・ 17 小時前
屏東獅王瀑布看風景遇岩壁崩落 3人受傷送醫 (圖)
3名遊客22日前往屏東縣瑪家鄉獅王瀑布看風景，突遇大片岩壁崩落，潭水往岸上沖擊，導致3人被水流推撞石頭受傷，消防局派人前往救援。中央社 ・ 17 小時前