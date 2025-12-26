離岸人民幣兌美元升破7算 專家：年底結匯所致
（中央社記者張謙香港26日電）人民幣兌換美元匯價近期持續攀升，據報導，離岸人民幣昨天兌美元更升破7算大關，是去年9月以來首次；有專家表示，人民幣升值，與年底結匯需求大、外資尋找機會投資香港和中國大陸股市等因素有關。
根據星島日報今天的報導，今年4月，在中美關稅戰影響下，離岸人民幣兌美元曾經創下有紀錄以來新低，但人民幣近期轉趨強勢，離岸人民幣兌美元匯價昨天更升破7算大關，最高見6.996元（兌換1美元），升0.16%，是去年9月26日以來最高。
在岸人民幣也升破7.01元關口，最高為7.005，創下去年9月27日以來新高。
據報導，臻享顧問董事總經理王良享說，有多重因素推動人民幣近期走強，包括今年美匯指數整體下跌約10%、中國大陸出口商年底有較大結匯需求，以及有許多外資正在尋找機會投資香港和中國大陸股市、中國大陸新創公司等。
他預期，人民幣的強勁走勢或將維持到明年1月中左右，期間匯率可望最高去到6.8元水準。
他並預期，中國明年將降息0.2%，美國可能降息0.5%，這意味著美國降息幅度大於中國，利率縮小，將會繼續支持人民幣走強。
報導也引述華僑銀行表示，美國暫緩對中國晶片加徵新關稅、美元走弱、人民幣中間價延續強勢、企業外匯結算處於高峰期等，都是推動離岸人民幣走強的原因。
該行預期離岸人民幣短期大致偏強整固，未來兩週離岸人民幣有機會升至6.97元水準，明年底可望上試6.95元水準。
離岸人民幣是在中國大陸以外流通的人民幣，其交易基本上不受中國境內法律管轄和監管部門政策約束，具有相對獨立性；在岸人民幣是指在中國大陸進行交易的人民幣，受中國大陸政策管制較多。（編輯:陳鎧妤）1141226
其他人也在看
「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了
今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 24
鴻海目標價喊到400元太樂觀？ 專家揭「最佳買點」：布局好時機
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美系外資近日將鴻海目標價一口氣上調至400元，相較昨（24）日收盤價224元，等於預期還有近8成上漲空間，話題瞬間引爆市場。...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
目標價喊上12.5元！大摩看好面板明年Q1轉折 「這檔」急單上門、喊2026開門紅
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美系外資MorganStanley（大摩）最新面板產業報告指出，隨2026年世界盃足球賽等大型賽事腳步逼近，品牌廠有機會提前啟動備貨...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 3
記憶體噴瘋了！法人估DDR4合約價還能漲...華邦電噴量241億元 這檔「出關更大尾」爆量刷天價
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（24）日台股加權指數收盤28,371.98點，漲61.51點，漲幅0.22%，成交金額4299.94億元。觀察盤後成交額前5名，華邦電（2344...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
17檔金融股已填息達陣 「兩金三銀」尚未完成
隨著台股高檔震盪，資金逐步轉進防禦型族群，其中金融類股也成為資金避風港，統計金融保險指數自12月初至24日為止，漲幅為8...聯合新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
輝達重磅結盟 取得AI新創Groq推論晶片技術授權 台鏈沾光
輝達24日與AI新創Groq共同宣布，雙方達成非獨家推論技術授權協議，授權輝達使用Groq的推論晶片技術，並將整合至其未...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
川普政府財務包袱沉重，公債信評被降！美債光環消退，投資債券重新思考3件事
歷經債台高築、信評遭降、政府停擺等衝擊後，美國政府公債「零風險資產」的地位受到挑戰；未來投資人可改變配置策略，在美債之外，多關注優質企業債券。今周刊 ・ 1 天前 ・ 6
PCB股王台光電漲近半根 再寫1690元歷史新天價
銅箔基板廠、PCB股王台光電（2383）昨日宣布將在大陸持續擴廠增產，今（24）日股價再度上揚，盤中寫下1690元的新天價，漲幅接近半根漲停，再度為PCB族群寫下新全新里程碑。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
記憶體熱潮繼續燒！南亞科噴量5.5萬張 「這檔IC設計」大飆逾7%炸量103億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在電器電纜及記憶體族群齊揚帶動下，台股今（24）日大盤走升，截至11點，暫報28,349.44點，漲幅0.14%，成交額2412.36億元。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
超商福袋驚見「股票禮品卡」 可換台積電.ETF
台股投資人開戶總人數持續增加，如今超商福袋也出奇招，除了有業者推福袋和發財卡，讓消費者有機會當輝達股東；另外還有業者祭出「潮流福袋」，開袋能看到證券股票禮品卡，刮出的投資金，可換台積電等台股和ETF。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
記憶體動起來！自營商狂掃華邦電、南亞科等5檔 大手筆猛砸「這檔」逾6000萬搶進
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（24）日上漲61.51點，漲幅0.22%，終場收在28,371.98點，成交金額4,299.94億元。據證交所資料，今天三大法人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
豪砸百億衝美國AI產能！廣達遭潑冷水 投顧憂市占鬆動...改挺「這2檔」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導代工大廠廣達（2382）為因應北美客戶強勁的AI算力需求，持續加速布局美國AI伺服器產能，近日再宣布斥資逾26億元取得加州廠...FTNN新聞網 ・ 23 分鐘前 ・ 發起對話
百萬人氣ETF 00919與它落難！慘遭「國家隊」撤資1.68億元 3檔主動式ETF挨砍6千張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股周三開高震盪，終場加權指數收在28371.98點，上漲61.51點，漲幅0.22%，成交量為4299.94億元。根據「玩股網」資料，「國...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
法人升評喊持有！陽明噴5%領頭航運股衝鋒...貨櫃三雄同步開花 這檔「法說會在即」4連漲恐斷
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以紅盤28,383.61點開出，最高來到28,486.38點，截至上午10點20分，仍保持走高趨勢。觀察盤中航運族...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
融資餘額過熱？法人喊免驚
美股道瓊及標普500指數24日齊登高，26日台股加權指數乘勝追擊，創高可期。然有融資餘額升溫過熱與AI是否泡沫，成為市場關注兩大焦點；對此，多位法人拿出數據印證，目前市場仍屬健康擴張，距離失控或泡沫破裂尚有一段距離，並直言「投資人應該勇於進入泡沫、享受泡沫」，AI只是初升段，未來還有主升段的暴漲行情可期。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
法說利多消息點火！「這光通訊股」連3漲23%再飆漲停 前三季獲利年增455%超狂
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導近年著重發展光通訊事業的大眾控（3701）昨（23）日在法說會上表示800G光收發模組將在明年第一季放量出貨，利多消息帶動今...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
前三名都台廠！全球EMS廠排行不見中國1大廠 謝金河曝關鍵：台灣追上了
2025年全球EMS大廠營收排行公布，台灣的鴻海、緯創、廣達公司勇奪前三名，前十名名單，台灣共有6家進榜。對此，財訊傳媒董事長謝金河發文表示，榜單內不見中國聯想科技大廠，「台灣的資通訊廠終於追上」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
吃下CPO大單添柴火！這「連接器廠」開盤跳空攻頂 穎崴、凌航齊入列13檔漲停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日以紅盤28,443.48點開出，最高觸及28,590.91點，截至上午9點30分保持走揚趨勢，開盤有13檔個股攻上漲...FTNN新聞網 ・ 43 分鐘前 ・ 發起對話
五大題材 點燃台股作夢行情
台股進入年底封關倒數，台股多頭強勢催油門力拚亮麗封關，專家看好，12月作帳行情可望延續至2026年法說會密集召開前夕的台股財報空窗期，作夢行情接棒炒熱，資金蠢蠢欲動之際，聚焦矽光子、低軌衛星、無人機、半導體設備及Google TPU供應鏈等五大題材，成為法人押寶2026年的前哨焦點。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
普發萬元現金奏效！百貨週年慶殺紅眼 零售業績狂飆4459億
錢進來了！經濟部24日公布最新商業營業額統計，結果讓全市場驚呆。受惠於政府「普發萬元現金」政策神助攻，加上 AI 人工智慧浪潮席捲全球，台灣11月的內需與外銷市場呈現「火熱爆買」的驚人景象，多個產業業績直接噴出，讓老闆們笑得合不攏嘴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話