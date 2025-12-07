離岸流主唱遭控性侵被除名 經紀人痛斥道歉文「非常爛」

離岸流主唱吳仕群近日遭控涉嫌性侵，被樂團永久除名。（翻攝自離岸流IG）

台灣獨立樂團「離岸流」主唱兼吉他手吳仕群近日遭控涉嫌性侵，樂團日前於社群證實接獲相關指控後，宣布將他永久除名，事後吳仕群先在Threads以「因個人因素犯了錯」回應，引來網友砲轟，其後才在IG發布黑底聲明，坦承「未取得明確同意與對方發生關係」，並向當事人致歉，樂團經紀人則直言：「我想對吳先生說，你的聲明寫得非常爛。」

「離岸流」4日於社群宣布，接獲吳仕群涉及在與他人發展關係時，疑似未取得「明確、積極且有效的同意」，樂團指出，其行為與樂團長期堅持的安全、尊重與界線價值相悖，經內部會議後決議將他永久除名，取消其團籍及所有相關身分，強調樂團與其不再有任何關聯，並重申對侵犯他人意願行為的零容忍立場。

隨後，吳仕群先在Threads發文，但僅以「因個人因素犯了錯」回應，未提及指控內容，引來網友熱議，日前他改在IG發布黑底聲明，承認未在取得明確且積極同意的情況下與對方發生關係，向當事人表達深切歉意，並表示會深刻反省。

離岸流經紀人發文向大眾致歉，並表示吳仕群聲明「寫得非常爛」。（翻攝自Threads）

樂團經紀人也於社群發文致歉，表示未在第一時間公開譴責前團員吳仕群的行為，是他不可推卸的責任，他說明，得知受害者的陳述後便向吳仕群求證，對方承認後，他立即切斷社群聯繫並向團員報告，因無法接受而短暫退出團隊，後來意識到此舉不負責任，於是回到樂團與其他成員共同處理後續，他強調團隊始終將「尊重他人」視為最重要的原則，而吳仕群的行為已完全背離此價值，是無可辯解、無法原諒、並且嚴重侵害他人的惡行，最後更直言：「我想對吳先生說，你聲明寫得非常爛。」

