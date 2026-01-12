離岸風場成海洋綠洲 海大臺灣風機魚礁具備生態保育



記者 何明弘/基隆報導

最新科學研究為臺灣離岸風電與海洋生態的共生關係提供有力實證，打破過往能源開發必然破壞環境的負面印象。由國立臺灣海洋大學海洋生物研究所邵廣昭榮譽講座及邵奕達教授帶領的研究團隊，在工研院計畫支持下，透過實地水肺潛水觀察、一支釣採樣及科學數據分析發現，分佈於臺灣海峽的離岸風機水下基礎，已演變為高度多樣化的岩礁生態系，成為眾多魚類的新棲所。相關研究成果已發表於國際知名期刊《海洋科學前沿》（Frontiers In Marine Science）。

離岸風場成海洋綠洲, 海大研究證實臺灣風機魚礁具備生態保育效益。（圖/陳靜怡拍攝）

根據團隊在苗栗及彰化風場的調查結果顯示，風機機柱不僅提供硬質附著介面，更因其從海面延伸至海底的垂直結構，發揮了「立體人工魚礁」的功能，能同時吸引表層、中層與底層的魚種進駐，且觀測到的魚種數明顯高於一般傳統魚礁。研究證實，風場內已出現超過80種過去在該沙泥底質海域未曾記錄過的岩礁性魚類，且風機創造的岩礁生態系與原有的沙泥底生態系呈現「加成」效果，並未因新物種的進駐而排擠原有底棲魚類的數量或組成。

風場可見許多幼魚或亞成魚(圖為單斑笛鯛與馬夫魚。（圖/李淳銘攝）

在風機施工完畢後的數月內，藤壺、海綿及珊瑚等底棲固著性無脊椎動物會迅速覆蓋機柱表面，並創造出蝦蟹、多毛類、等足類及螺貝類的棲地，也吸引了如石斑、笛鯛、三線雞魚及龍蝦等高經濟價值物種進駐、覓食甚至產卵，提供持續性的資源培育效果。根據研究團隊在彰化台電一期風場的調查，單座風機在初期的平均魚產值約為新臺幣1,800元，隨者生物群落的演替與魚群成長，半年後魚產值預估可大幅增長至9千元。若以整座風場21支風機計算，每半年可增加約20萬元的魚產值，以風機平均20年的役期估算，總漁產值將超過800萬元，且此估計尚未包含因「外溢效應」（spill-over effect）擴散至鄰近漁場的經濟貢獻。臺灣海峽未來上千座風機所發揮復育魚源的功效，正符合政府目前在努力推動將網具漁業轉型為一支釣漁業的政策，達到兼顧生態保育與資源永續利用的目的。

研究團隊表示，從國際保育趨勢來看，離岸風場符合國際自然保育聯盟（IUCN）定義的「其他有效保護區域」（OECMs）。這意味著風場雖非以保育為初始目的，卻在實際管理與運作中有效維護了生物多樣性。未來若能建立完善的漁場管理辦法，如規範風機周遭的商業釣魚和休閒釣魚禁止進入距風機20-50公尺的範圍內釣魚，可避免過度捕撈的問題，並以科學數據為基礎進行溝通，離岸風電將有機會成為能源轉型、海洋保育與漁業共榮的關鍵典範。

論文連結:https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2026.1733177/abstract



