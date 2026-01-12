離岸風場變身海洋牧場 海大：風場演變多樣性岩礁生態系

〔記者俞肇福／基隆報導〕離岸風機發電過往被認為破壞現有海域生態，由國立台灣海洋大學海洋生物研究所邵廣昭榮譽講座及邵奕達教授帶領的研究團隊，在工研院計畫支持下，透過實地水肺潛水觀察、一支釣採樣及科學數據分析發現，分佈於台灣海峽的離岸風機水下基礎，已演變為高度多樣化的岩礁生態系，成為眾多魚類的新棲所。相關研究成果已發表於國際知名期刊《海洋科學前沿》(Frontiers In Marine Science)。

海大研究團隊在苗栗及彰化風場的調查結果顯示，風機機柱不僅提供硬質附著介面，更因其從海面延伸至海底的垂直結構，發揮了「立體人工魚礁」的功能，能同時吸引表層、中層與底層的魚種進駐，且觀測到的魚種數明顯高於一般傳統魚礁。

研究證實，風場內已出現超過80種魚種，是過去在該沙泥底質海域未曾記錄過的岩礁性魚類，且風機創造的岩礁生態系與原有的沙泥底生態系呈現「加成」效果，並未因新物種的進駐而排擠原有底棲魚類的數量或組成。

在風機施工完畢後的數月內，藤壺、海綿及珊瑚等底棲固著性無脊椎動物會迅速覆蓋機柱表面，並創造出蝦蟹、多毛類、等足類及螺貝類的棲地，也吸引了如石斑、笛鯛、三線雞魚及龍蝦等高經濟價值物種進駐、覓食甚至產卵，提供持續性的資源培育效果。

研究團隊表示，風場雖非以保育為初始目的，卻在實際管理與運作中有效維護了生物多樣性。未來若能建立完善的漁場管理辦法，並以科學數據為基礎進行溝通，離岸風電將有機會成為能源轉型、海洋保育與漁業共榮的關鍵典範。

