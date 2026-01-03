離岸風場VTS中心啟用 卓揆：臺灣智慧能源里程碑

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰今（3）日前往交通部航港局中部航務中心出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」啟用典禮時表示，新一代VTS系統具備「強化系統韌性、加強公私協作、全面提升監控能力」三大特色，並將AI技術導入航行安全，有助未來我國與國際海事管理接軌，全面提升海上遇險應變與安全系統能力，為臺灣在能源管理、智慧治理及守護航行安全樹立重要里程碑

卓揆指出，臺灣東北季風非常強勁，離岸風電主要發電期為每年10月至翌年3月，燃煤機組恰可配合停機、降載或歲修，並藉由風電補充供電，符合我國能源政策「減煤、減碳及穩定供電」目標。截至去年底，我國離岸風電併網容量已達3.5GW，總發電量突破100億度，這是我國推動能源轉型政策的實質成果。尤其多數國內科技大廠進軍國際市場時，皆被要求使用綠電，否則將遭遇阻礙。因此，總統賴清德上任後提出「二次能源轉型」，首要任務便是「多元發展綠能」，政府將全力推動，以綠電補充整體發電量。

卓揆表示，臺灣海運實力強勁，陽明、長榮、萬海等航運公司在全球名列前茅，臺灣航運產業更擔負超過90%國際貿易貨物運輸量，且臺灣周邊海域每年往來船舶超過10萬艘次，為全球最繁忙航線之一。回顧過去400年歷史，臺灣依賴海洋對外貿易作為主要經濟命脈之一，「過去如此，現在與未來也將是如此」。惟臺灣周邊海域航行環境相對複雜，不僅有東北季風與颱風，更有離岸風場與高密度船舶航行，其中彰化離岸風場海域，每年約有3萬艘次船舶通行。

卓揆強調，面對如此複雜環境，政府有責任積極強化船舶交通航行安全，成為世界船舶通行服務的重要支點。有鑑於此，交通部航港局配合離岸風場區塊開發，啟用新一代的離岸風場VTS中心，將原有673平方公里的監控範圍擴大6倍至4,000平方公里，自中部延伸至北部，有效擴充航行監控能力，同時兼顧能源發展與航行安全雙重功能，堪稱多功能、多元、嶄新的重要設施。

卓揆表示，新一代VTS系統具備「強化系統韌性、加強公私協作、全面提升監控能力」三大特色，至2027年將完成新建4座雷達站，並介接6個風場的自動辨識系統；同時，該系統具有四大功能，包含：一、可主動掌握船舶行動態，主動監控追蹤；二、運用無線電及AIS（船舶自動識別系統）與船舶直接溝通；三、擔任商船與漁船間中介溝通；四、船舶航行異常自動發出告警。這些功能有效彌補過去不足，並化被動為主動，增加更高安全性。

卓揆表示，行政院已提出「AI新十大建設」，最終目標是打造「全民智慧生活圈」，讓國人無論身處公部門或私領域，皆可享受AI服務。而今日離岸風場VTS中心便將AI技術導入航行安全，並納入風場監控、緊急拖救船舶等功能，有助未來我國與國際海事管理接軌，全面提升海上遇險應變與安全系統能力。行政院將持續要求各部會推動建設走向科技化與智慧化，讓高科技成果服務全民，並與地方政府密切合作，確保民眾擁有更高品質生活與財產安全，穩健推動國家能源政策與國家經濟發展。

卓揆也提到，為確保往來船舶航行安全，政府做了許多努力，因此任何國家都不應隨意在臺灣周遭海域進行軍事演習，如有此情形，臺灣一定要表達強烈抗議。卓院長說，中國軍演造成臺灣海、空域極大困擾，對於立法院選擇譴責他，他予以尊重；但不譴責中國，他無法接受。

卓揆指出，今日已是1月3日，但115年度中央政府總預算案仍未審議，讓相關新興計畫及新增預算都受影響。例如，交通部今年編列75億元推動TPASS 2.0，提供常客、長程旅客更多優惠，其中臺中市獲2.61億元補助。此外，4年1,000億元的「縣市管河川及排水整體改善計畫」，首年編列147億元，臺中市即占4.27億元；在公共化托育設施方面，補助臺中市4,117萬元；另在「無人載具產業發展統籌型計畫」中，也補助臺中市4,794萬元。

卓揆指出，此類新興計畫或新增預算遍及全國22縣市，合計預算近4、500億元，至今仍無著落。他呼籲立法院回歸正軌，儘速審議預算，讓福國利民的國家政策可以如數展開。昨（2）日股市收盤來到29,349.81點，上漲386點，為臺灣經濟注入一劑強心劑，期盼在新的一年行政、立法兩院能夠良性溝通，國家在中央與地方、公私部門共同協力下，合力發展各種建設，打造成一個國家富強、人民安康的時代。

行政院長卓榮泰前往交通部航港局中部航務中心，出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」啟用典禮。（圖由行政院提供）

