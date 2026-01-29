離岸風機巨型化！世紀風電造「擎天雙塔」助攻百億訂單入袋

因應離岸風電巨型化，世紀風電特別打造「擎天塔」協助施工。擎天1塔(左方)，塔高118米，可組裝約2600噸的水下基礎；擎天2塔(右方)，塔高138米，可組裝3000噸的水下基礎。吳馥馨攝



世紀風電董事長賴文祥今（29）日以「刻骨銘心」來形容離岸風電水下基礎本土化歷程，並感謝CIP「出錢、出力、出技術」，雙方從2017年起合作，從選地台北港，到填海造陸，終於一同克服技術、疫情、缺工、缺料等困境，「關關難過、關關過」，就像「娶著好某一世人」；如今終於可以高喊「得碼頭者、得天下」，受惠台北港水夠深、腹地夠，多個風場訂單已掌握在手。

世紀風電總經理林明政表示，渢妙一的水下基礎已在最後階段，接下來就要執行海盛風場（3-1期，495MW）的水下基礎，並也已取得海廣（3-2期，800MW）訂單，預計這2年製造完成；之後還有蔚藍海等風場訂單洽談中。

賴文祥表示，現在世紀風電所處的台北港離岸風電專區，過去是「汪洋一片大海」，但「得碼頭、如得天下」，受惠台北港水深14至16米，且建造時以重件碼頭規格設計，每平方公尺載重20噸、地耐力夠，離岸風電施工船，如環海翡翠輪可以直接入港載運離岸風電水下基礎，不必因水深不夠而需另外租用泊船而增加業主成本，成為世紀風電的最大優勢。

另外，台北港離岸風電專區目前唯一業者就是世紀風電，園區碼頭獨家使用，施工船隊不用排隊進港，免去一天燒幾百萬元還要等得靠港的成本。

世紀風電台北港興建第5期新廠工程。吳馥馨攝

因應目前離岸風電巨型化，世紀風電還特別打造「擎天雙塔」來協助施工。世紀風電介紹，原本建設擎天1塔，塔高118米，可組裝約2600噸的水下基礎；但風機仍持續大型化，因此再建擎天2塔，塔高138米，可組裝3000噸的水下基礎。

水下基礎的前置作業中，從拿到圖紙，到購料，以及各廠區前置加工要費時3個月，最終組裝維期1周在擎天塔下完成，再以吊臂或拖輪車先送到碼頭附近暫存，最後再送到施工船上去。

世紀風電台北港區占地50幾公頃，已有1期、2期、3期廠區及塗裝廠，隨著風機巨型化，也正積極規劃5期新廠，預計今年建廠完畢。

