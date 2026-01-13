離岸風電人才班開課 助青年零元轉職
【記者郭襄陽台北報導】隨著全球能源轉型邁向高峰，離岸風電產業已成為台灣最具潛力的「綠金」職場 。由金屬工業研究發展中心（以下簡稱金屬中心）營運的「海洋科技產業創新專區」（以下簡稱海洋專區），長期深耕綠能人才培育，自 2021 年起開辦離岸風電產訓課程，至今已邁入第六年 。
2026 年上半年將持續配合勞動部「產業新尖兵計畫」，於三月開辦「風電產業國際人才培訓班」，這項計畫不僅是國內極少數深度結合「產、訓、證」的課程，更是目前全台唯一將價值數萬元的 GWO BST 國際安全證照納入課程範圍並實際取證的培訓計畫，旨在精準對接產業職能需求，協助待業青年與轉職者搶佔離岸風電高薪職缺 。
金屬中心辦理風電產訓班至今已累積 15 梯次的豐富實績，根據歷年追蹤統計，結訓學員在離岸風電關聯性產業的平均就業率高達 63%，成功為產業輸送大量具備即戰力的專業人才 。本課程不僅是知識的傳授，更是實務與產業需求的精準對接，透過通盤的產業基礎知識與技能培訓，使不同背景的學員在完訓後能無縫銜接離岸風電職場領域 。
在為期 17 天、共計 144 小時的高密集特訓中，學員將全面建構離岸風電各領域基礎概論、發展前景及核心專業術語。課程最關鍵的競爭優勢在於包含全球風能組織（GWO）認證的基礎安全培訓（BST）課程，學員通過考核後即可取得高空作業、海上求生、急救、消防及徒手搬運等五項國際通用證照，取得進入風場作業的法定資格，展現目前國內多數僅提供「體驗課程」之辦訓單位所無法比擬的專業深度 。
為了強化學員進入外商體系的競爭力，課程特別攜手外語學校專業講師，量身打造英文履歷健檢與模擬面試演練，讓學員從求職準備階段便一氣呵成 。此外，金屬中心更安排學員實地前往台中港預組裝場、機艙工廠或運維港口進行實務參訪，提前走進職場現場觀察作業環境 。在結訓前的就業衝刺階段，將邀請風電產業鏈龍頭廠商舉辦專家座談，並直接在現場辦理職缺媒合面試，提供學員從取證到就業的一站式輔導服務 。
本計畫主要補助對象為 18 至 29 歲之本國籍待業青年，符合補助條件者可申請勞動部 100% 全額學費補助，讓青年能零成本翻轉職涯；同時，本課程亦歡迎一般待業者、有意轉職者或相關從業者自費報名參加 。2026 年首班報名自即日起至 2 月 23 日截止，名額有限，歡迎有志投身綠能產業、追求國際化職涯的青年踴躍報名，為台灣綠電與全球能源轉型盡一份力 。
【課程資訊】
．課程名稱： 風電產業國際人才培訓班
．課程時間： 2026/3/9 - 3/31，共 17 天（週一至週五，全日課程）
．報名諮詢： 金屬中心（海發組）顏小姐
．聯絡電話： 07-6988899 分機 7232
．報名信箱： ireneyen211@mail.mirdc.org.tw
．課程網址：https://pse.is/8jd4fa2026/01/13
圖說：金屬中心《風電產業國際人才培訓班》17日課程中，涵蓋風電必備國際證照-GWO BST取證課程（並非市面上其他尖兵班的體驗性質）2026/01/13
