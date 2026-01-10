離岸風電區塊開發第3期選商草案說明會 召開

經濟部召開一一五年離岸風力發電區塊開發第三期選商機制草案說明會。（圖：能源署提供）

▲經濟部召開一一五年離岸風力發電區塊開發第三期選商機制草案說明會。（圖：能源署提供）

經濟部日前召開「離岸風力發電區塊開發第三期選商機制草案說明會」，向各界說明區塊開發第三期選商機制規劃方向以開發商實績、財務能力、專案執行能力及ESG規劃等納入評分項目，且同一開發商最大獲配容量上限調整為1GW；綠電價格以企業購售電合約（CP-PA）為主，並訂有最低收購價格（不高於台電迴避成本）為輔；同時納入ESG規劃為審查項目；對於提前完工及達成一定程度ESG效益業者，給予延長售電期間作為獎勵。經濟部表示，透過本次意見徵詢以凝聚各界對於區塊開發第三期選商機制之共識，預計於今年第一季正式公告遴選機制，象徵政府持續推動綠電及離岸風電的決心不變。

廣告 廣告

有關區塊開發第三期選商機制草案規劃，規劃分配總容量以三·六GW為原則，並於二○三○年至二○三一年併網，本期調整內容包括以履約能力（技術、財務）進行競比，以開發商實績、財務能力、專案執行能力作評選標準，審查分數達七十分以上具獲配資格，並依總分由高至低進行容量核配，同分時則依專案執行能力、開發商實績分數排序核配；除了財務狀況及風場開發歷程等客觀指標外，若開發商過去在台灣執行風場表現優良則在分數上會有所呈現。

反過來說，若曾在國內有逾期完工、未簽約、提前解約、產業關聯承諾執行不力等實際紀錄，都將納入計分的考核範圍，提升廠商執行三之一及三之二風場的效率。

經濟部說明，截至二○二五年底，我國離岸風電裝置容量已達四·四GＷ、累計綠能投資已達三十億美元，預計今年底離岸風電裝置容量將達到五·三GW；本次區塊開發第三期選商規則公布，宣示持續完善離岸風電政策機制與作業規劃，強化政策一致性與市場信心，吸引國際資金投入臺灣市場，為我國再生能源發展奠定良好基礎，台灣將持續推動綠電、支援國際供應鏈RE100的承諾。