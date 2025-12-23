「離岸風電威脅國家安全！」川普政府定調風場是國安毒藥，東岸五大離岸綠能計畫全喊停

川普政府22日以「國家安全風險」為由，以一紙命令暫停了美國東岸五座大型離岸風場的租賃許可，相當於瞬間凍結總投資額高達250億美元（約新台幣8100億元）的基礎建設計畫，並讓原本預計為250萬戶家庭供電的清潔能源、提供上萬個工作機會的願景通通消失無蹤。

美國內政部在22日的聲明中指出，這項決定是基於戰爭部（Department of War，即國防部）新近完成的機密報告，認定這些風場構成具體的國家安全風險。內政部長伯格姆（Doug Burgum）在聲明中強調，美國政府的首要職責是保護美國人民，這些鄰近東岸人口稠密區的大型風電計畫，製造了新的防禦漏洞，甚至可能干擾雷達系統、影響對移動目標的偵測。

海洋能源管理局（BOEM）代理局長馬修·賈科納（Matthew Giacona）在致開發商的信中坦言，只有暫停這項離岸風電計劃才能規避潛在危險，但他拒絕透露具體的威脅細節。這項禁令的殺傷力立竿見影。週一消息一出，全球離岸風電龍頭沃旭能源（Ørsted）在哥本哈根的股價暴跌近13%，風機製造商維斯塔斯（Vestas）下跌3%，美國本土的Dominion Energy股價也下挫近4%。

2025年12月22日，美國維吉尼亞州的Dominion Energy風力渦輪機底座、發電機和葉片已就位。 （美聯社）

這次遭到點名的五大風場，幾乎囊括了拜登政府時期核發的所有重要離岸綠能計畫：

1. 葡萄園風電一號（Vineyard Wind 1）：位於麻薩諸塞州外海，是目前唯一部分運轉的計畫，62座渦輪機中約有一半已併網發電。

2. 維吉尼亞沿岸離岸風電（Coastal Virginia Offshore Wind）：由Dominion Energy開發，總投資高達113億美元。

3. 革命風電（Revolution Wind）：位於羅德島與康乃狄克州外海，由丹麥能源巨擘沃旭（Ørsted）開發。

4. 日出風電（Sunrise Wind）：同樣由沃旭開發，位於紐約外海。

5. 帝國風電（Empire Wind）：由挪威國家能源公司Equinor開發，位於紐約外海。

對於數千名在寒風中趕工的工人來說，這項命令無疑是最殘酷的耶誕禮物。新貝德福德市（New Bedford）市長約翰·米切爾（John Mitchell）無奈地表示：「這道命令的直接後果，就是在耶誕節前三天，把我們碼頭上的工人全部趕回家吃自己。」

2025年12月22日，美國維吉尼亞州的Dominion Energy風力渦輪機底座、發電機和葉片已就位。 （美聯社）

從蘇格蘭到白宮：川普的唐吉訶德式執念

早在14年前，當時川普還是個地產大亨，就曾為了蘇格蘭亞伯丁郡（Aberdeenshire）的高爾夫球場景觀，與當地的離岸風電計畫打了多年官司。他認為那些矗立在海平面的白色巨塔「噁心」、「醜陋」，破壞了他的揮桿視野。儘管該場官司最終敗訴，但川普進入白宮後，對風電的攻擊卻從未停歇。

川普曾公開宣稱風機噪音會致癌（已被科學界駁斥）、會殺死所有鳥類，並稱其為「最昂貴、最不可靠的能源」。在他第二任期的就職首日，他就簽署行政命令暫停聯邦土地與水域的新風電租賃。如今川普更將矛頭對準已經動工、甚至部分完工的離岸風電，持續將這些海上大風車視為必須剷除的巨大怪獸。

2025年7月19日，美國麻薩諸塞州海岸附近的Vineyard Wind 1離岸風電場。（美聯社）

藍州與紅州的政治博弈：沒有人是安全的

《華爾街日報》指出，這場風暴最諷刺的受害者，莫過於維吉尼亞州的共和黨籍州長葛倫·揚金（Glenn Youngkin）。維吉尼亞沿岸的風電建設因為受到揚金的大力支持，一度被認為能夠在川普的肅殺氛圍中倖免於難。隨著民主黨人阿比蓋爾·史潘伯格（Abigail Spanberger）今年11月贏得州長選舉，這層政治保護傘似乎瞬間失效。即便共和黨眾議員珍·基根斯（Jen Kiggans）強調納稅人已經為此買單，依舊無法換回川普的反風電決心。

在民主黨執政的紐約州，情況更為複雜。帝國風電（Empire Wind）曾在今年四月一度被勒令停工，當時外界傳聞州長凱西·侯可（Kathy Hochul）為了保住風電項目，不惜與白宮達成私下協議，同意批准州內新的天然氣管道。然而22日的全面停工令顯示，侯可或許是被「擺了一道」，紐約州副州長安東尼奧·德爾加多（Antonio Delgado）也直言「侯可被耍了」：「她出賣了紐約人去快速通關川普的天然氣管道，以為川普會資助這裡的風電，但你不可能跟川普這種人做交易。」

2025年4月16日，美國康乃狄克州，風力渦輪機零件放置在新倫敦州立碼頭。 （美聯社）

離岸風電增加國安風險？

川普政府聲稱風場會干擾軍事雷達並非新論點，退役海軍中校柯克·利波德（Kirk Lippold）駁斥了政府的說法。他對《紐約時報》指出，目前動工的離岸風電建設都經過包括國防部在內的嚴格審查，「諷刺的是，這些項目反而能通過分散能源供應、提供可靠電力，反而可以增強美國的國家安全」。

Dominion Energy的發言人斯雷頓（Jeremy Slayton）更進一步警告，暫停相關計畫將威脅到電網的可靠性，而這些電網正是支撐「國家最重要的作戰設施、人工智慧資產和數據中心」的命脈。在AI與數據中心用電需求激增的當下，砍掉未來的電力供給，本身就是一種巨大的國安風險。

隨著沃旭能源宣布遵守停工令並評估法律途徑，這場能源戰爭勢必將進入漫長的司法攻防。聯邦法官本月稍早曾駁回川普一月份的租賃禁令、斥其「專斷且任性」，但在「國家安全」的大義面前，司法審查的門檻恐將大幅提高。對於那些已經鎖定低價購電合約的公用事業公司，以及期待電費下降的消費者來說，離岸風電的未來也充滿了不確定性。

