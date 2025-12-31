離岸風電穩居外資投資主力 TOWIA盼政策框架維持穩定可預測

離岸風電已成為台灣僑外資直接投資的主要來源之一。離岸風電示意圖。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣離岸風電產業協會(TOWIA)今天表示，回顧2025年，台灣離岸風電在政府與產業共同努力下，持續為能源韌性與經濟成長帶來貢獻，離岸風電已成為台灣僑外資直接投資的主要來源之一，今年更佔比整體僑外投資過半，期待政府維持穩定、合理、可預測的政策框架，健全我國綠能投資環境與綠電交易市場。

TOWIA指出，2020年以來，離岸風電為僑外資直接投資的最大來源之一，風電供電占比不斷提升，顯現即便面對全球環境逆風，台灣離岸風電產業仍持續穩健發展，創造綠能經濟多元價值。​「​Taiwan Wind, Taiwan Win​」，​離岸風電如今已是台灣在國際競爭環境中勝出的關鍵之一。

TOWIA 指出，台灣是亞洲離岸風電發展的重要典範。截至目前，台灣已完工併網之離岸風場共 7 座，商轉容量達3.197 GW，另有2.62GW 正在建置中，全台累計完成474座風力機安裝，預計至2026年累積完工風場將超過5.3GW。此外尚有3.9 GW正在開發階段，展現政府與產業多年協力推動的具體成果。相關發展經驗亦吸引日本與韓國高度關注與學習，亞太區域間產業交流亦進一步強化區域連結與供應鏈韌性。

TOWIA 表示，在各類再生能源中，離岸風電兼具規模化與供電穩定性的優勢，且是台灣極少數的自產能源選項。與進口能源可能受國際價格或地緣政治波動影響不同，風電已經是可供應大規模再生能源的即戰力，助攻台灣能源安全穩定。

此外，近期國際科技大廠與台灣半導體產業龍頭陸續與國內離岸風場簽署購售電合約，顯示風電已成為台灣產業國際競爭力的一環。由公私部門協力成立的整合性售電平台「台灣智慧電能公司」(台智電)亦在今年與台灣風場專案簽署長期購售電合約，協助更多中小企業進行綠電採購。

TOWIA指出，離岸風電產業近年在台灣外人投資結構中占有舉足輕重的地位，離岸風電已成為台灣僑外資直接投資的主要來源之一，今年更於整體總僑外投資中占比過半，其貢獻不僅體現在工程期的資本投入，更以長期基礎建設資產型態持續吸引國際資本，帶動供應鏈投資及人才與技術升級，創造高品質就業機會，強化台灣在全球的影響力與可見度。

TOWIA表示，疫情與俄烏戰爭後，全球離岸風電產業普遍面臨資金成本上升等不利因素，台灣已獲配案場亦受到成本增加影響，對商業可行性、原訂併網時程及融資帶來挑戰，面對相關挑戰，唯有公私協力、持續穩固市場信心才能突破。

TOWIA 續說，期待政府維持穩定、合理、可預測的政策框架，健全我國綠能投資環境與綠電交易市場，包括第三階段區塊開發第一期與第二期(3-1與3-2)專案的順利推進、第三期(3-3)的時程與選商機制，浮式風場的發展方向與商業模式、港口及電網等基礎建設提升等都是重要議題。

