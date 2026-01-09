離岸風電選商大翻修：不比價格、不強制國產化，問題解決了嗎？

今年開始，台灣正式進入離岸風電「區塊開發」階段，目標2035年達到18.4GW。能源署表示，面對過去0元競標、強制國產化帶來的發展困境，本次選商將不再比較價格，而是競爭履約能力，也取消國產化要求。

能源署昨（8）日公布區塊開發第三期（3-3）選商新制，國產化「Bye-Bye」了有什麼影響？取消國產化要求，改納入ESG評比，也有業者認為改評ESG宛如「開書考」，範圍太大無所適從，建議提供具體標準。

台灣西部外海截至去（2025）年底，共有474部離岸風機、總裝置容量4.4GW，是世界第5離岸風電大國。圖為台電一期離岸風場。圖片來源：經濟部提供

搶標、融資、產能不足 離岸風電遇到哪些瓶頸？

截至去（2025）年底，台灣西部外海共有474部離岸風機、總裝置容量4.4GW，是世界第五離岸風電大國，在亞洲僅次於中國。目前進入分期階段選商，2022、2024年分別完成3-1、3-2期選商，核定4.4GW裝置容量，最遲須在2028、2029年底前併網。3-3期選商則在近期開始前期作業。

能源署在昨（8）日召開的3-3期選商說明會上指出，過去的選商制度有許多問題，包含價格競標，以越低電價售電給台電者越有優勢獲得開發資格，但在台積電等綠電買家的剛性需求下，風電業者預期可與買家簽訂企業購電合約（CPPA）售電，於是紛紛以「0元」報價搶標，卻使開發案承擔經濟風險，難以順利取得融資。

此外，經濟部過去為扶植本土供應鏈，將風機國產化列為重要門檻。3-1強制要求業者落實60%裝置容量國產化，3-2則是國產化承諾越高、選商積分越高，報價相同時會以國產化程度來評比。然而，在地產能和技術不足、開價高，至今僅零星廠商順利向本土供應商下單，經濟部只好開出「不可歸責」條款，允許特定情況下可申請免除國產化；2024年歐盟更向WTO指控台灣國產化政策造成不公平競爭。

區塊開發階段至今，有哪些業者未簽約、嚴重延宕或提前解約？

放棄簽約者有3-1期獲選的北陸能源的加能風場、天豐新能源的達天風場、3-2期獲選的科理歐永續能源的海鼎一風場、德能英華威的德帥風場。 力麗集團、天豐新能源的海峽一期則因進度落後，在2025年被解約。至今尚未有風場自行提前解約。

保底價盼解套 風場延宕、提前解約都會被扣分

3-3選商如何比較履約能力？能源署公布新制，滿分為100分，履約能力70分以上才可參與競比。開發商「實績」占35分、「財務」占30分，另35分則評「專案執行程度」及「ESG規劃」。

專案執行程度看籌備進度，像是完成場址調查、水下文資報告、獲得許可證明、備查函等，都是加分項；ESG規劃則檢視環境、社會承諾，能源署署長李君禮舉例：「環評承諾並沒有要求，但他（開發商）又願意多做一些，這個未來都可以成為加分項目。」其他加分項還包含使用國產風機部件、提供在地就業等。

開發商「實績」的部分，曾在國內開發延宕、未簽約都會被扣分，曾提前解約更會被大扣20分[1]，若曾提早併網最高加5分；「財務能力」占30分，檢視業者及股東的公司淨值、基金、自有資金規模，口袋越深分數越高。

本次選商還增設獎勵機制，案場提前併網，或者ESG執行成效優於選商時承諾，都可延長售電期。

雲林允能風場是台灣首座具有國產化成分的風場。圖片來源：達德能源提供

能源署副署長陳崇憲表示，未來風電業者的獲利方式，將以CPPA售電給民間企業為主，若有餘電則可讓台電以「迴避成本」收購，「保底價格會是固定價格」，不再會出現0元得標、難以計算投報的狀況。迴避成本即台電自產同等電量所需支付的成本，根據台電去（2025）年10月最新公告，2024年迴避成本為每度2.92元。

新增ESG評比 民間認為有如「開書考」

3-3選商預計分配3.6GW裝置容量，每案裝置容量上下限為0.3～1GW，同一開發商獲配不得大於1GW。能源署表示，選商機制將在第一季正式公告，公告後6個月截止收件。

3-3期獲配容量的案場，須在2031年前完成併網。履約能力若同分，則看ESG及專案執行能力分數。

離岸風電各階段選商機制比較表。圖片來源：擷取自經濟部簡報

至於會不會有廠商先給出較低的ESG承諾，事後再「超標」獲取售電期延長？李君禮對此表示，若業者承諾太少，選商階段的分數就會落後，恐面臨無法得標的風險。另外，會不會有業者「作文寫得很好」但最後沒辦法做到？李君禮則強調，確實可能影響業者信用紀錄，甚至在後續選商中被扣分。

環境權保障基金會專職律師黃馨雯則認為，ESG分數占比過低，且經濟部對於如何審查缺乏具體可量化的標準。黃馨雯提出，2024年時，環境權保障基金會攜手漁民權益暨環境永續中心，參考英國經驗推出《台灣離岸風電與漁業聯絡指南建議》，供風電業者與漁民溝通，建議應將該指引列為加分項目。陳崇憲則回應，希望保持開放，「我們不會獨創哪個ESG的scope（範圍）」。

ESG範圍太廣，台灣再生能源推動聯盟副理事長、Vestas台灣維特斯公共事務資深經理張雅惇表示，「open book（開書考）其實也是一種蠻甜蜜的負擔。」她解釋，選商公告後短短6個月內，開發商必須窮盡所有精力，「去想很多內容，還需要去檢核，執行過程其實對大家是一個負擔」，建議官方提供參考樣本，或給出更簡化的呈現方式，供業者依循。

國產化確定Bye-Bye了？ 業界看法分歧

哥本哈根基礎建設基金（CIP）董事總經理許乃文則喊冤，選商改看ESG評比，「是不是就真的是『國產化bye-bye』了？我可能在漁業轉型做超好，那是不是再也不用做國產化了？」「因為歐盟之前的介入，就把我們國產化翻盤，那我會為這麼多年合作下來的這些本土廠商，覺得那他們現在該怎麼辦？」

許乃文也指，與其此時推動3-3期開發，更應優先處理前階段案場，「趕快讓他進行本土化的採購，讓我們本土廠商不要斷鏈。」他稱，不少購電方對2030年前達成RE100（100%再生能源倡議）需求相當迫切，而風場蓋成至少也要5年，「2029、2030年能供應綠電的，基本上就是3-1、3-2的案子。」目前有國產化要求的3-1期、3-2期，只有CIP的渢妙風場順利採購。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）董事總經理許乃文建議應優先處理3-1、3-2期遭遇瓶頸的案場。攝影：陳昭宏

沃旭能源（Ørsted）台灣董事長汪欣潔則認為，只要業者願意投入，5年可以「成就很多事情」，雖然部分RE100客戶會希望在2030年以前獲得綠電，但並不代表2030年之後就不需要，因此仍期待3-3能如期在年底前完成選商，以免影響來年的風場整備工作。

針對國產化鬆綁議題，張雅惇會後受訪時分析，有合理價格，自然能接到好訂單，本土風電供應商若持續開出過高報價，「這樣成不了案，他們也沒有生意，就會變成一個惡性循環。」

至於未來風電產業是否會有紅色供應鏈疑慮？他認為國內風電廠商對此多有自覺、會避免，「因為那個風險是個question mark（問號）。」

經濟部長龔明鑫昨日接受媒體聯訪時表示，對於3-3新制有信心，目標今（2026）年底前完成選商，以利明年啟動相關工作。至於浮動式風電示範計畫，「今年就會開始做規劃，應該不會延那麼久」。