離岸風電「國產化」再見！3-3期選商新規則 經濟部改採ESG、友善在地指標

經濟部明（8）日即將召開離岸風電 3-3 期選商機制說明會，有別於區塊開發過去有「國產化」的要求，在歐盟告御狀後，預料在3-3期會取消，轉而採用對環境友善、使用在地供應鏈、創造在地就業等多項指標來進行選商。至於釋放出多少容量與過去容量釋出，都待明日選商草案對外說明。

值得注意的是，在這次選商規則草案中，將新增ESG等項目，並且納入「早鳥獎勵」機制，只要風場愈早完工、ESG 承諾愈多，就能優先取得風場開發資格，同時原本20年購電合約外，有機會再延長售電年限，增加誘因來加速風場建設，也是為未來國內綠電缺口提前做準備。

至於過去有「零元競標」低價搶下開發權的狀況，在這次選商中也會消失，能源署受訪指出，由於國內綠電採購逐漸成熟，電力購售電合約（CPPA）將會是風場主要的售電模式，在未來有餘電的情況下，會以台電迴避成本收購，相當於政府「有保底收購」，不再有電價0元狀況發生，這也讓開發商在融資階段能稍微減輕壓力。

另外過去提出的國產化選商機制，在3-3期也會消失。能源署說，在這次選商會回歸「積分制」，評比重點聚焦開發商在國內外的風場實績、財務狀況，以及專案執行能力三大項目。因過去評分制度是爭取拿「入場券」，後續比拚價格與國產化。

