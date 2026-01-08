離岸風電3-3今對外說明 經長龔明鑫表態：盼今年完成選商、明年正式啟動

經濟部長龔明鑫表態，盼今年完成離岸風電3-3選商，明年正式啟動。吳馥馨攝



經濟部能源署今天下午將對外說明離岸風電3-3選商辦法，經濟部長龔明鑫今（8）日表示，今天對外說明後，業者免不了會有一些回饋意見，待滾動檢討後，他期盼最快今年第1季，或最遲今天上半年將選商辦法底定，今年完成選商，明年正式啟動。

龔明鑫今天下午主持經濟部部務會議，會前受訪時媒體關切風電3-3選商辦法及相關時間進度。

龔明鑫表示，今天下午能源署對開發商、供應商說明選商辦法後，業者免不了會有回饋意見，經濟部會滾動式檢討後，儘快對外公布正式選商辦法。若真的要設時間表，他希望今年第1季，最慢不超過上半年就將其底定。接下來今年下半年可以完成選商，業者明年就正式啟動3-3興建作業。

至於浮式風電示範計劃何時捲土重來？龔明鑫表示，浮式風電針對是深水區的建設，離岸風電3-3期應還能在淺水區進行開發，可先完成3-3相關作業後，再進入浮式示範案。至於是否今年展開浮式計劃案，會再和能源署討論。

龔明鑫也坦言，浮式之所以稱為示範案，就代表成本不會是最重要的考量，相信待日後技術進度，或全球市場規模化後，成本就會陸續降低。之所以要著手浮式風電示範計劃，是考量淺水區風場開發完畢後，若要再往深水區施工時，應注意的施工技術或基礎建設要注意之處。

龔明鑫表示，離岸風電3-3選商將集結3-1期、3-2期的政策優勢，至於業者關切的國產化，將改成ESG評分，若業者優先選擇在地化採購，減少跨境運輸也就有減碳效果，這是ESG很重要的項目。另外，提早完工者，也會給予售電時間延長的政策優惠。

至於躉購費率政策取消，改採購售電合約（CPPA）制度，多餘電力也由台電公司以「迴避成本」買回，確保所發電力能夠售出，也避免零元競價制度造成融資困難。

