離岸風電3-3年底選商 CIP喊話政府要有「被討厭的勇氣」

CIP亞太區域總裁許乃文喊話，離岸風電3-3選商，政府不要鄉願，要有「被討厭的勇氣」，篩選出最合適的開發商。吳馥馨攝



做為台灣離岸風電開發的模範生，CIP亞太區域總裁許乃文今（29）日表態，對離岸風電3-3的選商規則有3大期盼；盼實績審查不要鄉愿，政府要有被人討厭的勇氣；併網時程要正確反映離岸風電開發認知，5年是不可能；備標期6個月不夠，至少要9個月。

經濟部能源署1月8日舉辦離岸風電3-3說明會，不僅廢除國產化，改以開發商實績、財務能力、專案執行能力做為資格審查，並首度納ESG指標。經濟部長龔明鑫也期待，盼今年底能完成選商。

許乃文表示，目前公布的選商規則還不夠細致，也因選商辦法大幅更改，不知行政契約是否因此大幅變動。但針對評選指標中的發開商實績、財務能力、專案執行能力等資格審查標準，盼政府能「真正有意義的篩選」，將不合格的開發商篩選汰除，才不會像過去「大家通通都及格」，但最卻棄標、出現財務問題，或被取消開發權。

許乃文直言，從3-1、3-2出現棄標，或得標後蓋不起來，就可發現所謂的資格審查，有許多鄉愿，她呼籲政府要有被討厭的勇氣。

針對3-3選商草案，併網年度落在2030年、2031年。許乃文以渢妙一為例，距岸邊50公尺、水深80多米、開發容量500MW的中型風場為例，開發周期就是7年。其中，光是售電就花了2年半，或許市場對綠電需求孔急，渢妙二可以賣得快一點，但也不可能半年就完售。

許乃文認為，或許開發周期縮短到6年有機會，但僅僅4年、5年就完工，這是不可能的。而如今已2026年，對照政府的併網目標，2030年、2031年恐不切實際。尤其，當前離岸風電開發因近岸已趨飽和，都是朝遠岸、大規模、深海區開發，5年更是不可能的任務。

至於備標期，許乃文表示，時間要充足，6個月絕對不夠，至少要9個月。如此政府也才能獲得有評量價值的計畫書，否則又一次大家作文比賽。

首納ESG指標 憂心恐「海闊天空」

針對3-3選商廢除國產化，改為Openbook形式的ESG指標，分數約10-15分。許乃文表示，ESG範疇很多，光是環境一項，空污、飛鳥、蝙蝠全都是，根本是「海闊天空」的狀態。她舉例，開發商A要聘請漁民開警戒船，B公司聘請漁民做鯨豚觀察員，政府要如何評分？同樣都是針對漁民提供工作機會，誰有裁量權決定誰的ESG分數高？同樣的，一個是拯救海裡鯨豚，一家是救空中黑面琵鷺，誰的貢獻大?誰的分數高？

許乃文表示，她尊重政府的評分方式，但盼能將規則訂得更細緻。

CIP與國產化供應商世紀風電一同宣布，首批水下基礎組裝完工,今年正式啟動海事工程。左起世紀風電副總賴宣邠、世紀風電董事長賴文祥、渢妙風場執行長Mark Wainwright、CIP亞太區域總裁許乃文（右1） 吳馥馨攝

對於3-3全面棄守國產化一事，世紀風電董事長賴文祥表示，3-2期的國產化分數是及格70分，3-3卻廢除國產化並改成最高15分的ESG，對剛投資國產化的業者殺傷力很大，國產化政策應該要逐步退場。

賴文祥並指，「前任經濟部長說，離岸風電國產化已保護了8年」，但他認為不該這樣計算，世紀風電從2017年投入迄今才剛技術到位，何況有同業去年11月斥資180億元建的廠才剛落成。

賴文祥痛斥，那些抱怨因國產化而蓋不出來風場的都是「牽托」，做不出來就怪本土化。並指CIP的彰芳西島、中能風場堅守國產化也都如期、如質完工。

他以風電2期的海峽風場為例，水深僅20-30米，水下基礎僅800噸；而彰芳西島因水域較深，水下基礎重達2500噸，重量差3倍，價格也差3倍；但彰芳西島如期完工，海峽卻被取消開發權。「有些業者財務也不行，技術也不行，只會『牽托』」。

賴文祥也說，大家都是同樣的起跑點，有些開發商拿到案場後，就把他丟在一邊，連動都不動，只想轉手賣，就一直耽擱下去；有的案場做一半就換開發商，不然就是技術不夠、財務也不好。他認為，離岸風電要如期如質蓋好，政府選商那關很重要。

