離岸風電3-3期選商草案今公布 龔明鑫盼今年完成選商

經濟部今天(8日)下午針對離岸風電3-3期選商規則召開說明會。經濟部長龔明鑫稍早受訪時表示，此次規則草案將過去的國產化要求轉為ESG積分項目之ㄧ，未來得標後ESG實績若優於承諾，還可給予延長售電時間優惠。龔明鑫期盼選商規則最快在今年第一季、最慢上半年定案，並完成選商作業，明年正式開發。

經濟部長龔明鑫8日主持經濟部業務會報，他在受訪時指出，台灣離岸風電第二期潛力場址開發預計今年底就會順利完成。而第三期區塊開發3-3期的選商規則汲取了3-1、3-2期的精華設計，包括取消國產化要求，轉化為ESG承諾的積分項目之一，承諾本地採購既可減碳，也可以促進在地就業，是很重要的積分項目。

廣告 廣告

龔明鑫也提到未來獲選廠商在ESG方面的表現若優於原先承諾，經濟部會給予政策優惠，也就是延長其售電時間，以資鼓勵。另外，考量過去競價制出現0元競標，影響銀行對開發商融資意願，此次草案不再要求「出價競標」，改以民間CPPA(企業購電合約)販售，如有餘電則由台電以迴避成本收購，確保開發商產出的電力一定有去處，降低融資風險。

龔明鑫指出，可預期在3-3期選商規則說明會上，各廠商免不了會對於規則草案提出意見回饋，待收集完大家的意見後將滾動檢討，希望選商規則最快能在第一季拍板。他說：『(原音)如果一定要押個時間的話，我希望最快看第一季，最慢不要超過半年這樣子，趕快把它確定下來。我們當然是希望能今年可以選商完成、把它完成，明年就可以開始啟動這樣子。』

龔明鑫期盼3-3期開發能夠穩健推進、如期如質完工。