離岸風電3-3期選商說明會 開發商憂ESG定義寬泛

離岸風電3-3期選商說明會登場，經濟部指出，風場規劃分配3.6GW，估在2030至2031年間併網，力拚在今年底前完成選商，不再強制要求開發商落實國產化，改為審查業者在ESG承諾；不過，多名業者擔憂ESG定義寬泛，期盼經濟部提供指導準則。

經濟部8日舉行離岸風電3-3期選商規則說明會，經濟部指出，將釋出總容量3.6GW，風場預定2030至2031年間併網，綠電價格則以企業購售電合約(CPPA)為主、訂定最低收購價格為輔，力拚在今年底前完成選商。選商機制上，將評估開發商實績、財務能力、專案執行能力及ESG規劃，履約能力審查分數達70分以上具獲配資格，且同一開發商最高分配容量為1GW。

值得注意的是，經濟部不再強制要求業者「國產化」，而是改由ESG承諾取代，並透過「獎勵機制」延長業者售電時間，作為ESG承諾優於預期、風場提前完工的誘因。

多名業者關注ESG評選機制，期待相關指標更加明確。CIP亞太區域總裁許乃文發言指出，ESG範疇過於廣泛且定義模糊，包含漁業轉型、在地就業以及治理標準等，他也擔憂選評標準將削弱國產化採購的動能。他說：『(原音)ESG分別每個點開其實是非常廣泛的，那在這麼廣泛的、這麼多林林總總的項目，可能每一個來競標的風場都會提出他自己的看法，這時候要怎麼去界定它？我又要回到這個本土產業鏈的問題，這個時候其實是不是就真的是國產化拜拜？』

針對ESG承諾與履約機制，經濟部能源署署長李君禮指出，將ESG項目列入評分標準，分數越高越有利於得標，在定義上也會遵循國際認定標準，政府不會另行獨創定義。他說：『(原音)簡單講，就是說如果過去他有很多原來合約裡面要履行而沒有履行的話，那這次我們會考慮把它做一個扣分的項目。所以ESG大概是這樣子，範圍就是正常ESG的範圍，我們不會獨創那個ESG的領域。』

他也說，若廠商未履行ESG承諾，處罰力道會比過去更高。經濟部會在蒐集各界意見後，力拚於農曆年後提供更具體的評選方案。